Whatsapp | addo privacy | sugli store c' è l' app spia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Gli smartphone sono riusciti a rivoluzionare il nostro modo di comunicare anche e soprattutto grazie ad app come Whtsapp. Il popolare sistema di messaggistica istantanea ha praticamente mandato in pensione gli sms e nel tempo si è evoluto da semplice programma finalizzato allo scambio di messaggi ad una vera e propria piattaforma in cui è possibile fare chiamate, audio, video, condividere files. Un prodotto vincente che ha sbaragliato la concorrenza che, per quanto si affanni, non riesce a raggiungere il successo e la diffusione di #e il problemaCom'è notoè ormai nelle mani di Facebook che, nelle ultime settimane, è finito nell'occhio del ciclone per degli scandali che hanno rivelato il fatto che sul social i dati dell'utenza rischiano di essere in pericolo. Anche l'app di messaggistica non è immune da difetti: è noto, ad esempio, che se ...