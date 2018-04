Wall Street riduce le perdite di avvio giornata

Alta tensione a Wall Street su timori dazi Usa-Cina. Male Europa : Il mercato americano risente delle schermaglie tra Stati Uniti e Ciona suli dazi. A poco sono valse le rassicurazioni del segretario al commercio americano e dello stesso Donald Trump.. Borse Ue deboli nel giorno annuncio risalita l'inflazione europea a marzo, A Piazza Affari giù Fca e Cnh...

Wall Street in retromarcia. Pesa la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...

Wall Street attesa in forte calo su ansie Cina : E' attesa un'altra apertura difficile per Wall Street , stando alle indicazioni che arrivano dai Future USA, che sconta no le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . In ...

Spotify batte le attese a Wall Street - vale 29 miliardi di dollari : Con la quotazione di Spotify, i co-fondatori della piattaforma di streaming Daniel Ek e Martin Lorentzon, rispettivamente di 35 e 48 anni, hanno incassato circa 7 miliardi: la quota del primo, pari ...

Debutto col botto di Spotify a Wall Street - fioccano i primi 'buy' : Con la quotazione di Spotify, i co-fondatori della piattaforma di streaming Daniel Ek e Martin Lorentzon, rispettivamente di 35 e 48 anni, hanno messo in cascina una fortuna miliardaria. La quota del ...

Spotify è la terza più grande quotazione hi-tech a Wall Street : Con la quotazione Spotify debutta a Wall Street e chiude le contrattazioni a 149,01 dollari per azione, la capitalizzazione supera i 26 miliardi di dollari

Spotify : cronaca del primo giorno a Wall Street : Chi non risica non rosica e questo potrebbe essere il caso di Spotify che ha deciso di sfidare la tempesta hitech e sbarcare a Wall Street nonostante tutto. La tempesta sui tecnologici Ovvero ...

Spotify - debutto ad alto volume : è la terza più grande quotazione hi-tech a Wall Street : Daniel Ek, cofondatore di Spotify (Foto: Antoine Antoniol/Getty Images) L’unico neo della giornata è tutto nella forma. Sul balconcino di Wall Street per errore compare la bandiera svizzera e non quella della Svezia, luogo di nascita di Spotify. Nel suo giorno da matricola al New York Stock Exchange (Nyse), la piattaforma che ha rivoluzionato l’ascolto della musica in streaming chiude le contrattazioni a 149,01 dollari per azione, con un rialzo ...

A Wall Street 110 miliardi di cedole : Il rischio di una guerra commerciale è tra l'altro in grado di impattare prima su Wall Street, e solo in un secondo momento sull'economia reale. Mentre la scorsa settimana le tensioni tra Washinhgton ...

SPOTIFY/ Il successo a Wall Street e la nuova rotta per l'economia digitale : Il successo di Borsa raccolto ieri al suo debutto a Wall Street da SPOTIFY è qualcosa di più di una buona notizia di mercato. SERGIO LUCIANO spiega perché(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:08:00 GMT)SPILLO/ Se le imprese più innovative al mondo sono quelle che uccidono il lavoro, di S. LucianoLA STORIA/ "Con le fiabe ho raccontato ai miei figli il mio fallimento e la mia fortuna", di A. Visconti

Borsa : Wall Street ha chiuso in rialzo - DJ +1 - 64% - Nasdaq +1 - 04% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spotify - debutto boom a Wall Street : vale oltre 29 mld di dollari : Spotify vale oltre 29 miliardi di dollari. E' il prezzo che Wall Street ha assegnato alla società di streaming musicale, al debutto sulla Borsa di New York. Il titolo ha toccato in apertura un massimo ...

SPY FINANZA/ Altro che dazi - ecco di cos'ha davvero paura Wall Street : I grandi giornali spiegano l'andamento negativi di Wall Street con il timore di una guerra dei dazi. In realtà, è Altro a far scendere la Borsa.

Spotify sbarca a Wall Street : l'ingresso è col botto : Spotify debutta col botto al New York Stock Exchange . Attraverso una quotazione diretta, che non prevede la gestione della vendita delle azioni da parte delle banche, il gruppo svedese numero uno ...