Voto di scambio | arrestati esponenti della Lega

“Voti in cambio di posti di lavoro” : esponenti di Noi con Salvini arrestati per Voto di scambio : Nella mattinata di oggi, a Palermo sono stati arrestati due esponenti del movimento leghista "Noi con Salvini" con l'accusa di voto di scambio, gli avvocati Salvino e Mario Caputo. Stando a quanto si apprende, il primo è stato commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo di “Noi con Salvini” e il secondo invece è stato candidato all'Ars per il movimento della Lega alle scorse elezioni.Continua a leggere

Salvatore Caputo - arrestato esponente della Lega in Sicilia per Voto di scambio. In manette anche il fratello : L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento "Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni all'Ars sempre con la ...

