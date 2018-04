Voto di scambio | arrestati due esponenti della Lega in Sicilia

Salvatore Caputo - arrestato esponente della Lega in Sicilia per Voto di scambio. In manette anche il fratello : L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento "Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni all'Ars sempre con la ...

Voto di scambio - medico condannato a 3 anni : “Fu intermediario tra Antinoro e Cosa nostra”. Ma il politico fu assolto : Da quell’accusa il politico si è salvato. Merito della modifica della legge. L’uomo che è considerato il suo tramite nell’acquisto di voti da Cosa nostra, invece, no. Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati per Voto di scambio politico-mafioso. L’indagine era stata avocata dalla procura generale e il pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni. Per Galati, coinvolto ...

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per Voto di scambio e corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

