Sicilia : Voto di scambio - arrestato ex deputato Salvino Caputo (Noi con Salvini) : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’. L’ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento ‘Noi con Salvini” durante le elezioni della scorsa primavera, è finito agli ...

Voto di scambio - arrestati due esponenti della Lega in Sicilia : Voto di scambio, arrestati due esponenti della Lega in Sicilia I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per Salvatore Caputo, commissario straordinario del movimento "Noi con Salvini" alle amministrative 2017, e Mario Caputo candidato alle ultime elezioni ...

Voto scambio - 3 arresti nel Palermitano : 8.20 L'ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino,avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento "Noi con Salvini" durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di Voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato,e candidato alle ultime elezioni all'Ars sempre con la Lega. ...

Voto di scambio - medico condannato a 3 anni : “Fu intermediario tra Antinoro e Cosa nostra”. Ma il politico fu assolto : Da quell’accusa il politico si è salvato. Merito della modifica della legge. L’uomo che è considerato il suo tramite nell’acquisto di voti da Cosa nostra, invece, no. Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati per Voto di scambio politico-mafioso. L’indagine era stata avocata dalla procura generale e il pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni. Per Galati, coinvolto ...

Mafia : Voto di scambio - medico condannato a tre anni : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati. Il Pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni di carcere. Galati era stato coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio a

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per Voto di scambio e corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

Striscia la Notizia contro Michele Mazzarano/ Voto di scambio? Pinuccio - nuovi audio su ex assessore pugliese : Striscia la Notizia contro Michele Mazzarano, ex assessore pugliese allo Sviluppo economico. Voto di scambio? Pinuccio pubblica nuovi audio nel servizio che andrà in onda stasera(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Mafia : Voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...

Voto DI SCAMBIO IN PUGLIA - ASSESSORE MAZZARANO SI DIMETTE/ Consiglieri di FI all'attacco : "Già il quinto caso" : VOTO di SCAMBIO in PUGLIA, ASSESSORE MAZZARANO si DIMETTE: il sospetto dopo il servizio trasmesso nella puntata di ieri di Striscia la Notizia: lui nega ogni responsabilità.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Sospetto Voto di scambio - si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano (Pd) : Dopo un servizio trasmesso da Striscia la Notizia, l'assessore allo Sviluppo economico della regione Puglia Michele Mazzarano si è dimesso. Un testimone intervistato dal programma di Mediaset sostiene che l'assessore non avrebbe pagato l'affitto di un locale in campagna elettorale promettendo invece l'assunzione dei due figli del proprietario.Continua a leggere

