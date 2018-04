Volley | l' Under 18 in partenza per la Slovacchia

Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Volley : Fanizza ha scelto gli Under 18 per l'Europeo : ROMA - Partirà giovedì mattina alla volta della Slovacchia la nazionale Under 18 maschile , impegnata nel Campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Zlin , Rep. Ceca, e Puchov , Slovacchia, dal ...

Volley La Valdiserchio Under 16 entra nelle prime 4 squadre della Toscana : Per la cronaca tutto succede nella giornata di domenica scorsa 25 marzo, nella gara che si è svolta per la prima di ritorno del girone F regionale Under 16. Le ragazze della Valdiserchio hanno ...

Volley : la nazionale Under 20 prepara l'Europeo a Vigna di Valle : Vigna DI Valle , ROMA, - Il tecnico Monica Cresta della nazionale Under 20 maschile , in vista del torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, ha convocato 20 giocatori presso il ...

Volley : l'Under 17 Femminile si radunerà al Centro Pavesi : MILANO- Stage di preparazione, dal 25 al 31 marzo, per la nazionale Femminile Under 17 in vista dei Campionati Europei di categoria. Marco Mencarelli ha convocato al Centro Pavesi diciassette ...

Volley Club Frascati : La corsa dell’Under 13 si ferma in finale : Mineo: Un bel percorso- Roma – Il Volley Club Frascati continua a collezionare finali con le sue squadre del settore giovanile. Dopo quella vinta dall’Under... L'articolo Volley Club Frascati: La corsa dell’Under 13 si ferma in finale proviene da Roma Daily News.

Volley : il Volleyrò campione provinciale Under 13 : GROTTAFERRATA , ROMA, - Festa Volleyrò al palazzetto Saverio Coscia di Grottaferrata. La squadra di Casal de Pazzi , allenata da Flavia Mola, trionfa nell'Under 13 Elite dopo una bellissima finale ...

Volley Club Frascati : Under 18 a un passo dal trionfo : La Rosa: “Comunque un buon traguardo” Roma – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del Club tuscolano.... L'articolo Volley Club Frascati: Under 18 a un passo dal trionfo proviene da Roma Daily News.

Volley Frascati : under 16 pronta per la semifinale del campionato : Volley Club Frascati, under 16 pronta per la semifinale. Giorgi: «Vogliamo arrivare in fondo» Roma – Un’altra formazione del Volley Club Frascati in lotta... L'articolo Volley Frascati: under 16 pronta per la semifinale del campionato su Roma Daily News.