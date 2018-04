Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l' Europeo Under 18

Beach Volley - World Tour 2018 Goteborg. Tie break fatale : Abbiati/Andreatta domani in campo per conquistare gli ottavi : Sconfitta al tie break, al termine di una sfida molto combattuta, per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev di Goteborg in Svezia. Ad avere la meglio in rimonta sono stati gli austriaci Schnetzer/Mullner che avevano perso un primo set tiratissimo con il punteggio di 25-23. Nel secondo set gli austriaci sono partiti meglio, scattando avanti 10-7 ma Abbiati e Andreatta grazie alla ...

Volley : Superlega - domani sera con Gara 1 fra Civitanova e Modena aprono le semifinali : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Volley : A1 Femminile - al via i quarti Play Off - domani si gioca a Novara e Busto : ROMA- L'esaltante corsa verso lo scudetto parte domani sera con le prime due sfide di Gara 1 dei quarti di finale Play Off della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1 Femminile. Alle 20.30 Al PalaIgor ...

Volley : A1 Femminile - per Caterina Bosetti crak dei legamenti - domani si opera : ROMA- La Liu Jo Nordmeccanica Modena dovrà rinunciare fino alla fine della stagione all'apporto di Caterina Bosetti . Alla schiacciatrice azzurra, sottoposta oggi, presso la clinica Villa Stuart a ...

Volley : Cev Cup - la Calzedonia domani affronta lo Ziraat Bankasi in semifinale : VERONA -Dopo aver eliminato il Montpellier nei quarti la Calzedonia Verona vuole arrivare fino in fondo alla Cev Cup. Per farlo dovrà scavalcare in semifinale l'ostacolo costituito dalla squadra turca ...

Volley - domani a Trento torna la Champions : Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sul sito www.laola1.tv . Conquistata con un turno d'anticipo per l'ottava volta nella sua storia , su otto ...

Volley - domani Trento affronta in casa Sora : Fischio d'inizio programmato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all'indirizzo www.elevensports.it/superlega . I gialloblù affrontano l'ultimo impegno ...

Beach Volley : parte domani il torneo di Kish Island : Kish Island , IRAN, - Ha preso il via questa mattina, con le qualifiche, il torneo 3 Stelle, esclusivamente maschile, di Kish Island in Iran. Gli italiani Abbiati-Andreatta raggiungono nel main draw ...

Volley SuperLega Biosi Indexa Sora - domani trasferta a Piacenza. Differita su RaiSport : ... ma la contemporanea disputa della finale di coppa Italia di Volley femminile e di basket maschile ha fatto sì che sia possibile vederla in diretta streaming sul link www.RaiSport.rai.it/dl/RaiSport/...

Volley Mondiale Maschile 2018 : da domani scatta la caccia al biglietto : Dal 9 al 30 settembre tutti gli occhi del Mondo saranno puntati sull'Italia, per la terza volta nella storia paese organizzatore, insieme alla Bulgaria, del Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile. ...

Volley : A1 Femminile - domani tre anticipi - duri impegni per Conegliano e Novara : ROMA - A quattro giornate dalla fine della regular season si gioca un turno che può da. La diciannovesima giornata della Serie A1 Femminile è alle porte e sarà equamente divisa: si parte sabato alle ...

Volley : Superlega - domani e giovedì si gioca l'8a di ritorno : Con Vibo partiamo sulla carta favoriti, ma conosco bene questo sport e so che, per rispettare i pronostici della vigilia, dovremo scendere in campo aggressivi e determinati e soprattutto giocare la ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - domani le sfide che valgono la finale : ROMA- domani sera alle 20.30 le quattro formazioni che hanno conquistato il diritto di battersi per le semifinali della 21a Coppa Italia di Serie A2 Femminile per guadagnare il diritto di giocare, ...

Tonno Volley. Giallorossi in campo domani sera - 20 : 30 - in casa della capolista Perugia : INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel , piattaforma Eleven Sport Italia al costo di ' 2,90, Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale ...