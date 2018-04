Volley | Champions League 2018 | Civitanova vince il derby con Trento | Juantorena regala il

Volley - Champions League 2018 : Perugia surclassa la Lokomotiv Novosibirsk e vede la Final Four! Show di Atanasijevic e Zaytsev : Perugia ha sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk per 3-1 (24-26; 25-15; 25-19; 25-21) nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils mandano in visibilio gli spettatori del PalaEvangelisti e compiono il primo importante passo verso la Final Four: settimana prossima basterà vincere due set nella durissima trasferta in Siberia per tornare tra le quattro grandi d’Europa, in caso di sconfitta ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Trento 1-1 e Perugia-Novosibirsk 1-1 in DIRETTA. Andata quarti di finale - derby italiano da ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk , Andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto ...

Volley : Champions League - Conegliano è tra le quattro grandi d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Match di ritorno dei Play Off Six per le Pantere nella gelida Kazan, in palio la qualificazione alla Final Four di Champions League a Bucarest. Coach Santarelli conferma il ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano - impresa colossale! Le Pantere volano alla Final Four - Kazan si arrende : Conegliano ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere hanno eliminato la Dinamo Kazan contro ogni pronostico, sovvertendo tutti i favori della vigilia: dopo aver vinto per 3-0 all’andata di fronte al proprio pubblico, in trasferta le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a guadagnare i due set necessari per entrare tra le quattro grandi ...

Volley - Champions League 2018 : la notte del derby italiano. Civitanova-Trento - finestra sulla Final Four : Si preannuncia una vera e propria battaglia, l’Eurosuole Forum sarà caldissimo per Civitanova-Trento, andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 20.30) le due squadre si sfideranno nel primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto nella Final Four di Kazan. Il derby italiano si preannuncia decisamente combattuto e intenso: la Lube è reduce dalla sconfitta di Modena nella gara2 ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia sfida il Novosibirsk per avvicinare la Final Four - Zaytsev e compagni per il colpaccio : La Champions League 2018 di Volley maschile entra nel vivo, oggi si disputa l’andata dei quarti di Finale. Perugia torna in campo per sfidare la Lokomotiv Novosibirsk al PalaEvangelisti. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi, reduci dalla sconfitta di Trento nella gara2 delle semiFinali scudetto, devono prontamente rialzare la testa contro la corazzata russa: una vittoria sarebbe fondamentale per affrontare con più tranquillità il match di ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia-Lokomotiv Novosibirsk - andata quarti di finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in differita tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, a partire dalle ore 23.00, diretta streaming su laola.tv. MERCOLEDI' 4 APRILE: 20.30 Sir Sicoma ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Trento - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Civitanova-Trento, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Il derby italiano vale un posto nella Final Four di Kazan, le due squadre vogliono l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa. Si gioca all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia partiranno leggermente favoriti ma sono reduci dalla pesante sconfitta di Modena nella gara2 delle semifinali scudetto ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia-Lokomotiv Novosibirsk - andata quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 4 aprile si giocherà Perugia-Lokomotiv Novosbirsk, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per il prosieguo della stagione: i Block Devils partiranno favoriti contro la formazione russa ma bisognerà mantenere la giusta concentrazione per ottenere un risultato importante in vista dell’ostica trasferta in Siberia. I ragazzi di Lorenzo ...

Volley : Champions League - Conegliano e Novara giocano per la Final Four : ROMA - Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara , dopo i successi delle gare di andata dei Play Off 6 di CEV Volleyball Champions League , sono ad un passo dalla qualificazione alla Final Four.