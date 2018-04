Volley | Challenge Cup 2018 | Ravenna domina l’Olympiacos nella Finale d’andata | si vola ad

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d'andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 2-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d'andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos in DIRETTA - la Finale d’andata. I giallorossi per il sogno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PARTITE CHAMPIONS LEAGUE (Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile. I giallorossi vanno a caccia dell’impresa: al Pala De Andrè i ragazzi di coach Soli vogliono vincere per avvicinarsi alla conquista del terzo trofeo continentale per importanza. A 21 anni ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna per riscrivere la storia - la Finale d’andata con l’Olympiacos scalda una città intera : Ravenna vuole riscrivere la storia. Questa sera (ore 20.00) i giallorossi sfideranno l’Olympiacos nell’andata della Finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I ragazzi di coach Soli scenderanno in campo al Pala De Andrè, obiettivo la vittoria per fare un primo passo importante verso il trofeo e per presentarsi con ancora più ambizioni in Grecia settimana prossima quando si ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos - Finale d'andata. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non sono previste dirette tv. MERCOLEDI' 4 APRILE: 20.00 Bunge Ravenna vs Olympiacos Pireo

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos - Finale d’andata. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Ravenna-Olympiacos, anData della Finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a lottare per vincere una competizione europea dopo 21 anni dall’ultima volta, a 24 stagioni di distanza dal mitologico tris in Champions League. I ragazzi di coach Soli proveranno a mandare in visibilio il Pala De Andrè e a ottenere una vittoria ...

Volley : Challenge Cup - la Bunge ospita l'Olympiacos per scrivere la storia : RAVENNA- Partita vietata ai deboli di cuore quella che va in scena domani sera al Pala De Andrè , inizio ore 20, arbitrano lo sloveno Boris Skudnik e il polacco Jaroslaw Makowski, . La Bunge Ravenna , ...

Volley : Superlega Play Off Challenge - Monza e Latina vincono Gara 1 dei Quarti : I TABELLINI- GI GROUP Monza - WIXO LPR PIACENZA 3-1 , 25-17, 19-25, 25-23, 27-25, GI GROUP Monza: Shoji 6, Plotnytskyi 12, Beretta 5, Finger 17, Dzavoronok 19, Buti 6, Brunetti , L, , Rizzo , L, , ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 1 dei Quarti è di Verona : IL TABELLINO- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CALZEDONIA Verona 1-3 , 25-23, 18-25, 18-25, 19-25, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 3, Lecat 7, Costa 5, Patch 20, Massari 10, ...

Volley : Play Off Challenge - scattano i Quarti di Finale : Eravamo ad un passo dal passare il turno giocando alla pari con Trento, ma questo è lo sport, è la vita e bisogna sapere ripartite. L'intensità e l'approccio saranno gli stessi anche con Vibo. ...

Volley : Play Off Challenge - Vibo grande rimonta e pass per i Quarti : IL TABELLINO- TONNO CALLIPO CALABRIA Vibo VALENTIA - BIOSÌ INDEXA SORA 3-2 , 17-25, 20-25, 25-18, 25-16, 15-12, TONNO CALLIPO CALABRIA Vibo VALENTIA: Coscione 9, Lecat 19, Costa 10, Patch 6, Massari ...

Volley : Play Off Challenge - Vibo-Sora sfida senza appelli : ROMA- L'obiettivo di Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Biosì Index Sora è quello di raggiungere la Taiwan Excellence Latina , che ha eliminato la matricola BCC Castellana Grotte, nei Quarti di ...

Volley : Play Off Challenge - Latina elimina Castellana Grotte : LA CRONACA DEL MATCH- Inizia subito bene la Taiwan Excellence Latina che si porta subito sul 4-9 costringendo la Bcc a chiamare timeout. Alla ripresa del gioco tre muri , Gitto e due Starovic, ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna vola in finale : LA CRONACA DEL MATCH- il tecnico Serdar Uslu schiera il Maliye Piyango con il sestetto formato dal palleggiatore macedone Gjorgiev, l'opposto estone Venno, gli schiacciatori Yucel e Stankovic, i ...