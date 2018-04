Volley | A2 Maschile | Quarti Play Off | Spoleto e Siena vincono in trasferta

Volley : A2 Maschile - a Massa in panchina torna Masini : Massa- Cambio di panchina in casa Acqua Fonteviva . Il tecnico Aniello Mosca, che aveva preso in mano le redini della squadra toscana lo scorso novembre, è stato messo ko da un incidente stradale. La ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera scattano i Quarti dei Play Off : ROMA -La Terza Fase della Serie A2 UnipolSai entra nel vivo con i Quarti di Finale dei Play Off Promozione. Determinanti gli ingressi nel tabellone della Monini Spoleto e della Gioiella Micromilk ...

Volley : A2 Maschile - mercoledì sera si gioca Gara 1 dei Quarti Play Off : ROMA - La Serie A2 UnipolSaientra da mercoled' sera , ore 20.30, entra nel vivo con l'inizio delle serie dei Quarti di finale fra le otto squadre che hanno acquisito il diritto di lottare per la ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : salvezza per Castellana Grotte e Potenza Picena : ROMA - salvezza in tasca per MaterdominiVolley.It Castellana Grotte e GoldenPlast Potenza Picena che stasera, in Gara 2 dei preliminari Play Out, hanno vinto le rispettive sfide contro Conad Reggio ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : Spoleto conquista i Quarti : IL TABELLINO- MONINI Spoleto - AURISPA ALESSANO 3-0 , 25-15, 25-21, 25-21, MONINI Spoleto: Corvetta 0, Bertoli 8, Zamagni 6, Raic 11, Mariano 10, Van Berkel 3, Di Renzo , L, , Cubito 2, Bari , L, , ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off Gioia del Colle fra le grandi : IL TABELLINO- VIDEX GROTTAZZOLINA - GIOIELLA MICROMILK Gioia DEL Colle 3-2 , 25-23, 22-25, 16-25, 25-17, 15-8, VIDEX GROTTAZZOLINA: Cecato 4, Vecchi 10, Gaspari 6, Morelli 14, Richards 26, Salgado 8, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off e Play Out si giocano nel week end di Pasqua : ROMA - Tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile si concluderanno, con Gara 2 , le sfide preliminari di Play Off e Play Out che decreteranno le squadre che entreranno nei Quarti di Finale Play Off ...

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Off : successi per Gioia Del Colle e Spoleto : ROMA- In Gara 1 dei due preliminari di A2 Maschile, che decreteranno le due squadre che entreranno nel tabellone principale dei Play Off, vittorie per Gioiella Micromilk Gioia Del Colle e Monini ...

Volley : A2 Maschile - Play Off e Play Out - mercoledì Gara 1 dei preliminari : ROMA -I Play Off Promozione ed i Play Out per evitare la serie B avranno un gustoso prologo mercoledì 28 marzo alle 20.30 con Gara 1 le sfide che porteranno due squadre ad entrare nel tabellone.

Volley : A2 Maschile - domenica si chiude la fase a Pool : ROMA -domenica 25 marzo, in contemporanea su tutti i campi, si gioca l'ultima giornata della fase a Pool della Serie A2 UnipolSai, prima dei Play Off e Play Out. Già molte situazioni sono definite, ma ...

