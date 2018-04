Vittorio Feltri | ' Italia fuori dai guai se avesse ascoltato Sartori'

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Vittorio Feltri : il no al referendum - ecco la vera origine dello schifo politico che stiamo vivendo : Ci domandiamo che faccia abbiano i leader di partito che hanno approvato il Rosatellum ossia la legge elettorale più scema del mondo. Che pensavano di combinare lorsignori nel varare certe regole?

Vittorio Feltri : perché per Matteo Salvini e Luigi Di Maio l'alleanza è un suicidio politico : La politica paralitica italiana sta offrendo uno spettacolo osceno e leggermente disgustoso. Rapida nella spartizione delle poltrone istituzionali e burocratiche, non riesce tuttavia a esprimere una idea ...

Vittorio Feltri : partiti confusi - il governo resta un sogno : Posto che nessuna forza politica ha i numeri per esprimere una maggioranza e, pertanto, un esecutivo, bisogna costituire una alleanza. Quale? Il Centrodestra se si associasse col Movimento 5 Stelle ...

Vittorio Feltri - che fine ha fatto Roberto Maroni? Se il suo è un suicidio politico... : Non vive più di politica e ci domandiamo in quale maniera possa campare ora che si è messo in disparte dopo un quarto di secolo trascorso nei palazzi del potere. Varie volte ministro, del lavoro e ...

Vittorio Feltri : 'Il governo non c' è ancora ma sono già sparite le promesse elettorali' : Il sistema democratico e istituzionale italiano è marcio, lo dobbiamo purtroppo ammettere con amarezza e rassegnazione. La nostra non è una opinione ma una constatazione. Le elezioni per il rinnovo ...

Vittorio Feltri : 'Laura Boldrini e Pietro Grasso non erano figure di garanzia' : 'Sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini cercano di darsi un contegno tale da suscitare la fiducia di chi temeva fossero due pazzi che andavano ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno'. ...

Vittorio Feltri : i presidenti di Camera e Senato? Portinai super-retribuiti che non contano nulla : Vi proponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri pubblicato su Libero di sabato 24 marzo, scritto dunque prima dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico ed Elisabetta ...

Vittorio Feltri contro Massimo D'Alema : 'Critica Vladimir Putin? Preferisce Breznev e Stalin' : Il Baffino nostrano, però, ha legato l'attacco alle vicende relative alla politica italiana, accusando i nuovi politici di avere simpatia per Putin. Una risposta, su Twitter, è arrivata da Vittorio ...

Vittorio Feltri contro Silvio Berlusconi : 'Ha rifiutato Anna Maria Bernini? Ovvio - lei è brava' : Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Casellati al Senato. Chiusa la partita per i presidenti, insomma, con il centrodestra che riesce a non spaccarsi del tutto all'ultimo, anche se gli scenari ...

Vittorio Feltri : le presidenze di Camera e Senato contano meno di Trieste : Cari amici, voi argomentate in modo raffinato, io invece vado giù piatto e vi dico che i presidenti della Camera e del Senato contano un po' più, ma non tanto, di un cacchio: devono solo garantire la ...

Vittorio Feltri : Silvio Berlusconi dal suo punto di svista cerca un governo col Pd. E Salvini... : ... invece, che essi si dedichino ai suoi problemi concreti: il fisco troppo famelico, l'incessante immigrazione, l'economia stagnante, l'occupazione in crisi. Il popolo non è sofisticato e se ne fotte ...

Vittorio Feltri : 'Renato Brunetta vuole querelarmi? La causa dai contorni comici di un perdente' : Di seguito, la chiusa dell'editoriale di Vittorio Feltri di domenica 18 marzo. Un commento sulle Br e Stalin, dove in chiusura trova spazio l'attualità politica. P.s.: apprendo dalle agenzie di stampa che Renato Brunetta intende querelarmi perché ho scritto su Libero che lui e il suo partito, Forza Italia, sono stati sconfitti alle elezioni del 4 ...

Vittorio Feltri : il gattino Renato Brunetta ignora di aver perso e se la prende con Matteo Salvini che l'ha battuto : Brunetta odia Libero , non ricambiato. Il rancore costa troppa fatica e noi siamo deboli. Però abbiamo ancora l'energia sufficiente per dirgli, perfino affettuosamente, che non capisce niente neanche ...