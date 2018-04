Vitalizi addio | la lista degli ex parlamentari Vip a rischio

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il #M5S non recede dalla sua intenzione, comunicata più volte in campagna elettorale, di dare una sforbiciata definitiva aiVIDEO pagati agli ex #con il sistema retributivo. Come noto, il sistema pensionistico di cui godono idella Repubblica è stato riformato nel 2012, non attraverso una legge, ma con una delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera. Da quell’anno le pensionionorevoli, come quelle dei comuni mortali, vengono calcolate in base ai contributi effettivamente versati e vengono elargite non prima dei 65 anni, dopo almeno 5 anni di legislatura. In base a questo sistema, iche sono ‘andati in pensione’ prima di quell’anno continuano a ricevere assegni molto sostanziosi ma, soprattutto, non giustificati. Per questo i pentastellati, che hanno eletto Roberto Fico presidente di Montecitorio e Riccardo Fraccaro ...