Villa dei Mosaici di Spello | aperto un eccezionale tesoro archeologico nel cuore

Asta folle per una super-Villa a Forte dei Marmi - il prezzo alle stelle : l'immobile di lusso finisce nelle mani di un magnate dell'... : Un'Asta ad alta tensione quella che si è svolta nello studio del commercialista Stefano Scardigli, incaricato dal tribunale di Lucca di vendere una super-villa situata nel cuore di Roma Imperiale, a ...

“È morta - correte”. Mistero nella Villa dei vip : la tragedia nella casa che ospita ogni anno star e calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...

Alvaro Soler ritorna in Italia al Marostica Summer Festival e a Forte dei Marmi - LU - – Villa Bertelli : Questi i primi due appuntamenti di un calendario che si preannuncia pieno di appuntamenti in giro per il mondo dopo il successo del tour internazionale del 2017 che aveva registrato innumerevoli sold ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Manuela Villa : "In mano a gente che non sa fare il proprio mestiere" : Manuela Villa, a teatro con Roma! Canti, balli e poesi del popolo di Roma, il nuovo spettacolo di Pier Francesco Pingitore, in scena al Salone Margherita fino all'8 aprile, nel corso di una lunga intervista, al settimanale Vero, ha commentato l'ultima edizione delL'Isola dei Famosi, il reality, vinto nel lontano 2007, quando andava in onda ancora su Rai2:prosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018, Manuela Villa: "In mano a gente che non ...

'Spazio al tuo futuro' - il cosmonauta Villadei premia a Roma le 16 classi vincitrici del concorso del Miur : 19 febbraio 2018 Nessun commento Proiettato il docufilm con Paolo Nespoli, la ministra: 'E' un contributo alla scienza' Leggi Tutto » Gravity: scienza e arte in mostra al Maxxi di Roma 4 dicembre 2017 Nessun commento La mostra è al Maxxi dal 2 dicembre fino al 29 aprile 2018 Leggi Tutto » Aspettando Nespoli Cosa succede al corpo degli ...

Varedo - il parco di Villa Bagatti ospita il talent dei dolci Bake Off 2018 : L'edizione 2017 di Bake Off Italia ha avuto come scenario il parco di Monza, l'edizione 2018 sarà a Varedo nel parco di Villa Bagatti. Le riprese inizieranno nella seconda metà di marzo e finiranno a ...

Villa Letizia - preoccupazione dei sindacati su futuro presidio ospedaliero : L'Aquila - La Fp Cgil e la Ugl Sanità della provincia dell’Aquila esprimono forte preoccupazione per l’attuale condizione di incertezza in cui versano i lavoratori e le lavoratrici della società presidio ospedaliero Villa Letizia, società proprietaria anche della RSA e CDR Villa Dorotea. Ad oggi i lavoratori del presidio ospedaliero Villa Letizia devono ancora percepire il saldo della retribuzione del mese di gennaio 2018. ...

Al Villaggio per la Terra il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali dell’Ambiente dei Giovani : Un momento di grande festa, ma anche un’opportunità di confronto e di crescita per i Giovani sui temi della Sostenibilità ambientale e sociale: è il Festival Educazione alla Sostenibilità, che si terrà il 23 e il 24 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese all’interno del Villaggio per la Terra 2018, la più grande manifestazione ambientale del Paese. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ...

“Sesso sfrenato”. Scandalo all’Isola dei famosi : due vip (impegnati) hanno consumato. Quando tutti erano ancora nella Villa - loro… L’indiscrezione piccantissima sta facendo tremare anche i muri e arriva da fonti certe. E ora in Italia un personaggio molto famoso ha delle lunghe corna… : hanno fatto sesso! arrivano rivelazioni piccantissime che riguardano i naufraghi. Si parla di una cosa accaduta Quando i naufraghi erano ancora nella villa, cioè Quando il gioco non era ancora cominciato. In pratica questa notte bollente coincide con il periodo durante il quale Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga. Da Quando Eva Henger, durante la seconda diretta del reality ha sganciato questa bomba su Monte, si è parlato solo ed ...

Isola dei Famosi 2018 : a rischio chiusura? L’indiscrezione shock e le dichiarazioni di Capriotti e Villa : Isola dei Famosi 2018: a rischio chiusura? Pare che i vertici Mediaset in accordo con Magnolia pensino ad una chiusura anticipata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Come già anticipato da numerosi siti sembra che questa edizione del programma sia nata sotto una cattiva stella e che molto probabilmente si possa arrivare ad una chiusura in anticipo. Isola 2018: il reality rischia la chiusura anticipata? I colpi di scena in questa ...

MADDALONI - Gara di robotica : ambizioso traguardo raggiunto dai piccoli "Geni" della Fondazione Villaggio dei Ragazzi : ... guidato dai docenti/allenatori Viviana Di Vilio, Luca Adalberto Vandro, Francesco Zinzi, alla selezione regionale Sud del Campionato di Scienza e robotica a squadra FIRST LEGO League Italia, che si ...

Diretta / Lione-Villarreal (risultato live 2-1) streaming video e tv : uno-due micidiale dei francesi! : Diretta Lione-Villarreal: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro molto interessante valido per i sedicesimi di Europa League.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:18:00 GMT)

M5s - la lista dei parlamentari che hanno restituito di più. In testa Massimiliano Bernini - Marco Da Villa e Luigi Gallo : Il parlamentare M5s che ha restituito più soldi è anche uno di quelli che erano stati messi sotto accusa da le Iene. Luigi Di Maio ha fatto l’elenco degli otto eletti uscenti che hanno mentito sui rimborsi, ma ha anche rivelato la lista dei più virtuosi. Il primo è proprio Massimiliano Bernini che al termine della legislatura può dire di aver dato indietro 334.398 euro. Di lui il candidato premier ha detto: “Abbiamo fatto le ...

STEFANO DE MARTINO / Le telecamere erano presenti nella Villa? L'inviato nei guai (Isola dei famosi 2018) : STEFANO De MARTINO ha ammesso che le telecamere erano presenti nella villa in cui si trovavano i naufraghi prima dell'inizio de L'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:49:00 GMT)