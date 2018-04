Video Juventus-Real Madrid 0-3 | highlights e gol della partita Champions League

ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO/ Video - contro la Juventus numero da campione : lo Stadium applaude : L'Allianz Stadium applaude RONALDO: i tifosi juventini celebrano il capolavoro di CRISTIANO, una ROVESCIATA destinata a restare nella storia del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:35:00 GMT)

Juventus-Real Madrid 0-3 - gol d'antologia di Cristiano Ronaldo Video : Serata negativa per la #Juventus, che fra le mura amiche crolla nell'andata dei quarti di finale [Video] di Champions league. Tre gol, pesanti come macigni per Buffon e compagni, consentono al #Real Madrid di pensare gia' alla semifinale. Primo tempo dominato dai bianconeri, che pagano a caro prezzo uno svarione difensivo: da distanza ravvicinata, anticipando pure un compagno di squadra, #Cristiano Ronaldo non perdona: 0-1. Vani i tentativi dei ...

Video Gol Juventus-Real Madrid 0-3 : Highlights e Tabellino Champions League 3-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Real Madrid 0-3: Cronaca e Video Gol Cristiano Ronaldo, Marcelo Quarti di Finale Champions League 3 Aprile 2018 (Andata). Si chiuderà qui il cammino della Juventus in questa Champions League: già dopo la gara d’andata dei quarti di finale, la Juventus viene travolta dal Real Madrid per 3 reti a 0. Decidono la gara la doppietta di Cristiano Ronaldo (il secondo gol una rovesciata meravigliosa) ed una rete di ...

Video Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID/ Video - due rigori negati ai bianconeri? : MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID. Champions League, Dybala ammonito per simulazione: i bianconeri reclamano due calci di rigore, inflessibile l'arbitro turco Cakir(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Super Gol Cristiano Ronaldo - contro la Juventus è la rete del secolo : tutto lo Stadium applaude [Video] : Gol Cristiano Ronaldo, contro la Juventus è la rete dell’anno: tutto lo stadio in piedi, si sta giocando la gara di Champions League, tutto facile fino al momento per la squadra di Zidane che ipoteca la qualificazione. Dopo tre minuti la apre Cristiano Ronaldo, nella ripresa l’attaccante realizza un gol clamoroso in rovesciata, tutto lo stadio in piedi per il portoghese. Gol Cristiano Ronaldo ⚽️ Juventus vs Real Madrid ...

