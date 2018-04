VIDEO Ciclismo | squalificati 30 corridori | attraversato un passaggio a livello a sbarre

DIRETTA/ Giro delle Fiandre 2018 : info streaming VIDEO e tv. Gruppo sempre compatto (ciclismo oggi 1 aprile) : DIRETTA Giro delle Fiandre 2018 streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica belga di ciclismo con 18 Muri, possibili favoriti e debutto di Nibali (oggi 1 aprile)(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Crutchlow : 'Doping solo nel ciclismo? Chi lo pensa è un illuso' VIDEO : Il pilota della MotoGp #Cal Crutchlow ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a creare polemiche e dibattiti. Intervistato da 'Crash.net', il motociclista ha affrontato lo spinoso argomento del doping nello sport. Doping, Crutchlow: 'Il sistema non funziona' Senza fare troppi giri di parole, il pilota del team LCR Honda ha dichiarato che non solo nel mondo del ciclismo [Video]è presente l'annoso problema del doping: Quando si pensa al ...

Ciclismo - il calendario di aprile con le dirette tv VIDEO : Per il #Ciclismo il mese di aprile significa grandi classiche del nord. Tra campagna del pavè e trittico delle Ardenne si preannuncia ancora una volta uno spettacolo vibrante, ancor più per la presenza di Vincenzo Nibali, che quest’anno punta decisamente alle corse di un giorno ed ha gia' centrato uno storico risultato alla Milano Sanremo [Video]. Si comincera' la domenica di Pasqua, il 1° aprile, con il #Giro delle fiandre, per poi continuare ...

Ciclismo : professionisti presi a pugni in allenamento VIDEO : Purtroppo, come troppo spesso le cronache riportano, il #Ciclismo non è solo gioia, passione, tifo e condivisione. Un altro episodio grave, preoccupante e di una #violenza assolutamente ingiustificata viene riportato dai media locali di Lucca. È solo di qualche giorno fa l'increscioso Video ripreso dallo smartphone [Video] di un ragazzo a bordo di un auto che investe volontariamente un ciclista sulle strade inglesi, per spingerlo in un fosso. ...

Ciclismo - Egan Bernal : doppia frattura per la caduta al Catalunya VIDEO : È finita male, con un brutta caduta, la Volta Catalunya [Video] di #Egan Bernal. La corsa a tappe iberica ha anche però dato ottime conferme al giovane scalatore colombiano ingaggiato quest’anno dal #Team Sky. Bernal è ritenuto da tutti il campione del futuro per le grandi gare a tappe e al Catalunya ha messo in mostra tutto il suo talento. Il corridore lanciato dalla Androni è stato l’unico a tenere testa a Valverde e a Quintana sulle salite ed ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Il Mondiale sembra una gara di mountain bike' VIDEO : Sara' forse il Mondiale più duro della storia del #Ciclismo. La rassegna iridata di Innsbruck 2018 si presenta così, quasi a fare da contraltare ad una lunga sequenza di Mondiali dai percorsi piuttosto anonimi. La conferma di un tracciato impegnativo fino all'inverosimile è arrivata anche dal sopralluogo effettuato da [Video] Vincenzo Nibali [Video]. Nonostante si sapesse di un percorso durissimo, il campione siciliano ha trovato il tracciato ...

Ciclismo - Mark Cavendish : 'Ci sono troppi ragazzi come Greipel' VIDEO : Sempre schietto e sincero, #Mark Cavendish è uno di quei corridori abituato ad esprimere in maniera chiara le sue opinioni. In un'intervista per 'Pro Cycling', il ciclista britannico non ha risparmiato dalle critiche il suo collega André Greipel. Cavendish: 'Nel Ciclismo, troppi ragazzi come Greipel' Ai microfoni di 'Pro Cycling', il velocista della Dimension Data ha dapprima elogiato la schiettezza di Patrick Lefevere, manager della Quick-Step ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'Perché dovrei leggere i giornali?' VIDEO : Per la terza volta, #Peter Sagan ha messo la sua firma sulla #Gand-Wevelgem. L'iridato della Bora-Hansgrohe ha avuto ragione di un gruppetto selezionato dall'ultimo passaggio sul Kemmelberg, battendo in volata Elia Viviani e Arnaud Demare. Sagan ha così interrotto una sequenza di piazzamenti e risultati poco lusinghieri che cominciava a farsi lunga per un fuoriclasse come lui, abituato a vincere una corsa dietro l'altra. Il campione slovacco ha ...

GAND WEVELGEM 2018/ Streaming VIDEO e diretta tv : grande attesa per Elia Viviani - ciclismo - oggi 25 marzo - : diretta GAND-WEVELGEM 2018 info Streaming video e tv, percorso e orari della classica belga di ciclismo che apre la campagna del Nord , oggi 25 marzo, .

Ciclismo - Settimana Coppi e Bartali 2018 : percorso - tappe e orari tv VIDEO : Nata nel 1984 e dal 1999 disegnata tra Emilia e Romagna, da giovedì 22 a domenica 25 marzo si disputera' la trentatreesima edizione della Settimana Internazionale #Coppi e Bartali. Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e valida anche come terza prova della #Ciclismo Cup 2018, la breve corsa a tappe [Video]di quattro giorni in onore dei due più grandi campioni italiani di Ciclismo, ha visto negli ultimi anni un notevole crescendo di consensi, ...

Ciclismo - Van Avermaet : ‘Sarà Sagan contro tutti’ VIDEO : Da oggi per il mondo del #Ciclismo è il momento della campagna del pavè. Con la gara in linea De Panne – Koksijde, che ha preso il posto della Tre Giorni di La Panne, inizia il periodo con tutte le classiche che affrontano le pietre. Dopo questa sorta di antipasto gia' nei prossimi giorni scenderanno in campo tutti i big per i grandi appuntamenti del Gp E3 di Harelbeke venerdì e per la Gand Wevelgem domenica. [Video] Tornera' naturalmente la ...

Ciclismo : Nibali - le prossime importanti date per lo 'Squalo' prima del Tour VIDEO : Vincenzo #Nibali non si ferma mai. Dopo la vittoria della Milano-Sanremo si è concesso qualche ora di festeggiamenti per poi continuare a preparare la sua stagione ciclistica ricca ancora di tanti impegni. Nonostante l'avvicinarsi delle vacanze pasquali, il corridore infatti, non andra' in vacanza ma sara' impegnato in varie competizioni con la sua squadra, il team Bahrain Merida, [Video] in cui riveste il ruolo di capitano. Ecco il programma ...