Vicenza-Fermana | le pagelle di Alberto Belloni

Vicenza Fermana/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Vicenza Fermana : info Streaming video e tv, probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Berici con l'acqua alla gola, marchigiani senza vittoria da 6 partite(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:37:00 GMT)

Serie C - Vicenza-Fermana rinviata per la scomparsa di Astori : ROMA - L'improvvisa scomparsa di Davide Astori , capitano della Fiorentina, fa fermare il calcio italiano. Oltre alle gare di Serie A previste per oggi e a quelle del campionato di Serie B in ...