Viaggi & Turismo | “scommettiamo” ora che sarà una bella estate a Zurigo?

Viaggi & Turismo : offerta speciale di Eurowings - 700.000 biglietti col 20% di sconto : Eurowings lancia subito dopo Pasqua un’offerta speciale: oltre 700.000 biglietti prenotabili con uno sconto del 20% sul sito o tramite l’app di Eurowings. Tutti i voli scontati sono online e riportano un’etichetta che evidenzia lo sconto per offrire maggior trasparenza ai clienti in fase di acquisto. L’offerta si riferisce a tutti i voli della compagnia low-cost: da quelli interni, ai collegamenti europei fino ai voli a lungo raggio del ...

Viaggi & Turismo : Roma Fiumicino per la prima volta nella top ten dei migliori aeroporti al mondo : L’aeroporto italiano di Roma Fiumicino è nella top ten delle migliori strutture al mondo. Lo annuncia la classifica di eDreams, l’agenzia di Viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell’indagine “migliori aeroporti del mondo”, stilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 Viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i ...

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita dagli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Viaggi & Turismo - giugno al mare : partire con tutta la famiglia è più semplice : La voglia di mare non è mai abbastanza e quando arrivano le prime giornate di sole, la mente si catapulta in un attimo tra spiagge dorate, acque cristalline e il relax tanto atteso. I bambini, d’altronde, non vedono l’ora di giocare liberi sulla sabbia, fare tuffi in acqua e divertirsi con nuovi amici. L’occasione si fa più vantaggiosa se si sceglie una vacanza di mare a giugno. Le spiagge sono meno affollate, non bisogna attendere che arrivi il ...

Viaggi & Turismo - addio al nubilato : 9 idee per renderlo indimenticabile : La migliore amica si sposa e merita qualcosa di molto speciale? Niente panico, ecco nove idee per un addio al nubilato unico, anche last minute, da organizzare facilmente e che senz’altro lascerà il segno. Il gioco a squadre Quando il gioco si fa duro, le amiche si divertono: ecco allora una caccia al tesoro in spider firmata Slow Drive, l’azienda leader nel settore del noleggio libero senza conducente di mitiche vetture d’epoca. Si chiama ...

Viaggi & Turismo - Rimske Terme : cultura e relax - la vacanza è servita : La più antica fonte termale slovena ha duemila anni di storia e se li porta benissimo: l’acqua di Rimske, che attira oggi tante persone alla ricerca di semplice relax o di un sollievo ai sintomi di nuerose malattie ortopediche, reumatiche, respiratorie e dermatologiche, era infatti utilizzata e amata anche dai Romani per le sue proprietà benefiche. Un bagno in queste acque portentose diventa allora un’immersione nella storia, perché tracce della ...

Viaggi & Turismo : Emirates celebra 10 anni di chiamate in volo : Emirates celebra 10 anni di chiamate a bordo dei propri aerei. Come leader globale di innovazioni in volo, nel marzo 2018 Emirates ha segnato la storia diventando la prima compagnia aerea al mondo a permettere ai passeggeri di fare e ricevere chiamate, oltre che mandare SMS dai propri telefoni cellulari. La chiamata inaugurale è stata fatta il 20 marzo 2008, sul volo Emirates EK751 da Dubai a Casablanca. Da quel momento, sono state fatte oltre ...

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Viaggi & Turismo - BiciViaggi FIAB 2018 : assaporare le bellezze del mondo pedalando - grazie all’approccio “slow” del cicloturismo : assaporare il paesaggio circostante che muta lentamente, immergersi nei suoni e nei profumi della natura, osservare da nuove angolazioni le città con i loro patrimoni artistici e architettonici, entrare in contatto diretto con le tradizioni locali: Viaggiare in bicicletta è tutto questo e molto altro. In famiglia, con gli amici, in coppia o da soli: il cicloTurismo offre la possibilità di sperimentare un nuovo tipo di vacanza entusiasmante e ...

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Viaggi & Turismo - Eurowings alla conquista dei Caraibi : spiagge da sogno a partire da € 199 - 99 a tratta : Ne avete abbastanza di pioggia e neve? Eurowings ha una delle più ricche offerte di voli diretti a lungo raggio dalla Germania verso i Caraibi e offre 16 nuove destinazioni a partire da € 199,99 a tratta. La compagnia tedesca conta su una crescita consistente di passeggeri da entrambe le sue basi a lungo raggio e ha ampliato la propria offerta di conseguenza. Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, prevede di trasportare entro l’inverno sui suoi ...

Viaggi & Turismo : tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...

Viaggi & Turismo : Roma la 3ª destinazione più apprezzata al mondo - medaglia d’oro a Parigi : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai Viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 ...

Viaggi & Turismo : a Marzo un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco : Marzo, un mese tutto da scoprire tra Sondrio e Valmalenco. Non si è ancora conclusa la stagione della neve, presente come non mai sui monti valtellinesi, e iniziano anche le prime manifestazioni che richiamano la primavera e la voglia di stare in montagna e all’aria aperta. E come sempre c’è l’imbarazzo della scelta per partire e venire a trovarci. Inizia oggi a Castello Dell’Acqua, e prosegue fino a domenica, la Sagra ...