Via delle Muratte | Alfonsi | tornano i banchi | ma il problema resta

Roma - in Via delle Muratte paccottiglia al posto dei libri antichi : Il Genio della Lampada ha una fluente barba nera, una tunica azzurra, un fiabesco gilet trapunto di perle e un turbante giallo, anche quello perlato. Resta sospeso a mezz'aria per uno di quei ...

Roma. La star delle serie Netflix OliVia Taylor Luccardi molestata sul taxi abusivo : Doveva essere un soggiorno di piacere quello di Olivia Taylor Luccardi, 29enne attrice statunitense nota per aver preso parte ad alcune serie tv di successo tra cui ?Orange Is the New...

Governo - al Via la settimana delle consultazioni : Governo, al via la settimana delle consultazioni Domani Mattarella nello studio “alla Vetrata” riceverà le più alte cariche dello Stato, i capogruppo dei partiti e i gruppi misti. Chiuderà la giornata Fdi. Giovedì sarà la volta di Pd, Fi, Lega e infine il M5s. Dopo di che il capo dello Stato dovrà riflettere, e niente […]

Casa delle Donne di Viareggio - il comune mette in vendita l’unico centro antivolenza : Casa delle Donne di Viareggio, il comune mette in vendita l’unico centro antivolenza Il servizio di Striscia la Notizia mostra come contro questa decisione si siano mobilitate diverse Donne della musica italiana. Continua a leggere

Disabili - il grido delle famiglie romane : “I nostri figli ‘troppo complessi’ abbandonati dalle istituzioni”. La Regione : “AvViato tavolo tecnico” : Mario ha 28 anni, è affetto da tetraparesi spastica, non parla, prende dei farmaci, ha sofferto di crisi epilettiche. “È stato cacciato dal centro diurno e ora è a casa”, racconta a ilfattoquotidiano.it la madre, Elena Improta. Da tempo ormai lei, presidente della Onlus Oltre lo sguardo, lotta insieme ad altre associazioni e molti genitori per tutti i “Mario di Roma e Lazio”. Loredana Fiorini fa parte di un’altra associazione, la Hermes ...

“Ciro l’Immortale ci sarà”. Fan di Gomorra in visibilio dopo l’annuncio a sorpresa - a pochi giorni dal Via delle riprese della quarta stagione. Attenzione - però : eccovi i dettagli : Difficile negare che il suo volto sia uno dei più conosciuti, apprezzati e omaggiati con continue citazioni di una serie, Gomorra, riuscita a entrare nel cuore degli spettatori italiani. dopo il clamoroso finale della terza stagione (sul quale non indugiamo troppo per non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha avuto modo di vederlo) la notizia di nuove puntate pronte a sbarcare sul piccolo schermo ha così subito entusiasmato i fan. Ma ...

Giro delle Fiandre 2018 : tutti gli italiani al Via e le loro ambizioni. Gianni Moscon e Matteo Trentin le punte - Nibali cerca un’altra impresa : Alla partenza della 102ma edizione del Giro delle Fiandre sono previsti 15 corridori italiani. L’ultimo successo azzurro in questa corsa risale a 11 anni fa, quando nel 2007 si impose Alessandro Ballan. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e quali sono le loro ambizioni per questo Giro delle Fiandre. Le maggiori speranze di vittoria saranno riposte su Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky sta confermando in questa prima parte ...

In arrivo 300mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : Via alla "rottamazione bis" : Arrivano le lettere della cosiddetta "rottamazione-bis". Proprio in questi giorni le 300mila lettere partite da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) arriveranno ai contribuentiche potrebbero essere...

Tutti i pericoli delle stazioni ferroViarie - poliziotti a tu per tu con gli studenti : L'agrigentino Lorenzo Fanara è il nuovo ambasciatore d'Italia a Tunisi 3 Offriranno servizi e occupazione: arrivano le 'Ape Calessino' 4 Sospettato di 'nascondere armi da guerra', arrestato pescatore ...

Roma - traffico in tilt sul Gra e in Tangenziale : linee bus deViate a causa delle buche : Altra mattinata di caos per le strade di Roma. Il traffico va in tilt in diverse zone e ancora una volta a risentirne è in primis il Grande raccordo anulare. Non va meglio per chi si sta muovendo in ...