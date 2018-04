Via del Sale a senso unico | crescono i timori

E-commerce - così Viaggia il sogno dello shopping. Ma anche l'incubo dell'inquinamento : ... per spostare su rotaia o su nave moltissime merci che viaggiano in Tir, col risultato che 'il numero dei veicoli commerciali impiegati nel mondo è cresciuto del 32 per cento in una dozzina d'anni'. ...

Gomorra 4/ Via alle riprese - indiscrezioni su trama della quarta stagione : “Nuove minacce e nemici spietati” : Il cast di Gomorra 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione, cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:56:00 GMT)

La rapida espansione della Via Lattea : si 'gonfia' 500 metri al secondo La rapida espansione della Via Lattea Si 'gonfia' 500 metri al ... : La rapida espansione della Via Lattea: si 'gonfia' 500 metri al secondo La rapida espansione della Via Lattea Si 'gonfia' 500 metri al secondo - ...

Wpp avVia indagine interna sui comportamenti dell'A.d. Sorrell : Roma, 4 apr. , askanews, Il gigante pubblicitario Wpp ha annunciato di aver ingaggiato uno studio legale per condurre una indagine interna sullo storico amministratore delegato Martin Sorrell, in ...

Quirinale - al Via le consultazioni di Mattarella. Il rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Verso l'archiViazione l'indagine sui 'furbetti del cartellino' dell'Usl valdostana - AostaOggi.IT : AOSTA. Il pubblico ministero sarebbe in procinto di chiedere l'archiviazione per i sei dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta di età compresa tra i 37 ed i 49 anni sospettati di irregolarità ...

Bombe atomiche nella base Usa ad AViano - Via libera alla costruzione del deposito : Il bando di gara per la costruzione di un “vault support facility" vinto da una società cooperativa della provincia di Caserta che si è aggiudicata l’appalto con il massimo ribasso.Continua a leggere

Gli italiani trascurano la salute del cuore : al Via la campagna 'Cuoriamoci' : ... piccoli gesti per la salute del cuore", promossa da Fondazione Italiana per il cuore, in collaborazione con la Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione e con il supporto di Parmalat, vuole ...

Scienza - al Via Photowalk : foto sull’inedita bellezza della fisica : Fermare in uno scatto l’arte e la bellezza che si nascondono negli esperimenti scientifici della fisica. Parte domani da questo obiettivo la competizione fotografica internazionale del Photowalk per la fisica, foto di autori e di amatori a cui partecipano i principali laboratori scientifici di tutto il mondo. Alla gara, promossa dal più grande network al mondo di comunicazione di fisica delle particelle Interactions e supportata ...

“Imperdonabile”. Isola - Stefano non la passa liscia. Manca poco alla fine del reality ma qualcuno (un vip ovViamente) ha deciso di “rovinare” gli ultimi giorni di De Martino in Honduras. E non ha esitato ad affondare il coltello in questo modo. L’ex marito di Belen ha le sue colpe… Il botto è vicino? : Mancano poche settimane alla fine de L’Isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. ...

Quanto costerà un Viaggio della Gioconda? Il Louvre ha fatto i calcoli e ha presentato il conto al Ministero : Dopo i sogni di gloria, si passa alla cassa. Qualche tempo fa il ministro della cultura francese Francoise Nyssen ha annunciato di essere favorevole a un tour itinerante della Gioconda nel mondo: "Non vedo perché certe cose debbano restare confinate. Il mio obiettivo è sempre stato quello della lotta alla segregazione culturale". Ma dal Louvre ai musei che sognano di ospitare il capolavoro di Leonardo Da Vinci il passo non è ...

Il cacao sostenibile della BoliVia : Un modello di business basato sui principi della cooperazione, dell’agroecologia e della responsabilità verso le comunità locali. Nasce così il cacao di El Ceibo, cooperativa Boliviana che conta 48 organizzazioni e 1300 produttori. A nord di La Paz, la capitale, in una regione chiamata Alto Beni dove le Ande lasciano il passo alla foresta amazzonica, la Fao lavora con una comunità indigena che coltiva una varietà di cacao conosciuta in ...

