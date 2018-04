Vernice 100% naturale | è ottenuta dagli scarti del pomodoro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ecco in arrivo unadalle bucce dei pomodori, prodotti di scarto della lavorazione del frutto capaci di ricavare una bioresina utilizzata per rivestire le lattine a uso alimentare e sostituire le vernici chimiche impiegate oggi. A scoprire ciò è stato l’imprenditore agricolo Stefano Chiesa, premiato da Coldiretti per l’innovativa scoperta. Una trovata che permette di utilizzare glidella lavorazione delda industria e generare un reddito supplementare, il tutto all’insegna dell’economia circolare. L’azienda agricola del giovane imprenditore, che si trova in provincia di Mantova, è composta da centottanta ettari di seminativi e orticole tra cereali, mais eda industria, un allevamento di 700 scottone e un impianto a biogas da un megawatt. L’azienda è attiva dal 1947 e fino agli anni Novanta ha prodotto latte e ...