Verne Troyer | il Mini Me di ‘Austin Powers’ ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’attore statunitense, principalmente conosciuto per il ruolo diMe nella serie “Austin Powers”, è statoina Los Angeles. “sta ricevendo le migliori cure possibili e apprezza il sostegno di familiari, amici e fan in tutto il mondo”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram di. Asking you to keepin your thoughts and prayers. He’s getting the best care possible and is resting comfortably. Appreciate the support from family, friends, and fans around the world. We will keep you updated here. A post shared by(@) on Apr 3, 2018 at 10:19am PDT, il “Me”e la dipendenza dall’alcool Nessuna precisazione, invece, sulle ragioni del ricovero ma, secondo il sito della rivista People, sembra che l’attore sia stato ...