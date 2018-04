Venezia | sport e solidarietà per i 120 anni della Figc

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018)al centro dell’evento “SiAMO il calcio” che lae il Comune dihanno previsto domenica 8 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto. L’occasione sono i festeggiamenti per i 120federazione. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno dimostrare la loro abilità. Nella giornata sarà possibile anche sostenere la ricerca contro il cancro grazie alla presenzafondazione “Insieme contro il cancro” che distribuirà in piazza palloni da calcio celebrativi dell’evento in cambio di un contributo. Nell’area “Fun” sarà inoltre ospitata l’esposizione dei 10 disegni finalisti del concorso “Il calcio e la storiatua città” aperto ai ...