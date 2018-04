Varese | perseguita per un anno l' ex moglie | divieto di avvicinarsi

liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Minaccia e molesta per quasi unl'ex: per un 38enne è scattato ildialla donna. L'uomo, che non si rassegnava alla separazione, ha inviato innumerevoli messaggi telefoni in cui la offendeva e annunciava azioni violente dicendosi pronto an