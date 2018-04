: Usa, sparatoria nel quartier generale di YouTube in California - Corriere : Usa, sparatoria nel quartier generale di YouTube in California - tg2rai : #UltimOra #Usa Sparatoria nel quartier generale #YouTube in California. Il San Francisco General Hospital afferma d… - tg2rai : #UltimOra #Usa #California Sparatoria in corso nei pressi del quartier generale di YouTube. Dipendenti barricati. -

Nellaalla sede di YouTube 4 persone sono state ferite da spari e trasportate in ospedale, mentre "unaa causa di una ferita da arma apparentemente autoinflitta. "Crediamo si tratti dell'assalitrice", ha dichiarato Ed Barberini, capo della polizia di San Bruno in California. La "situazione è molto fluida",ha aggiunto mentre "centinaia" di pesone sono state evacuate dall'edificio. Le condizioni dei, ha detto, non sono note, ma "crediamo siano curabili". I controlli nell'edificio proseguono.(Di mercoledì 4 aprile 2018)