USA - Trump attacco ai contro-dazi della Cina/ Guerra commerciale in vista : Pechino fa ricorso al WTO : Usa, Trump attacco ai contro-dazi della Cina: si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:09:00 GMT)

La Cina risponde a Trump : dazi su prodotti USA per 50 miliardi : Pechino risponde agli Usa proponendo dazi sull'import di 106 prodotti americani, tra cui soia, auto, aerei e prodotti chimici, per un totale di 50 miliardi di dollari, una misura pari a quella ...

I dazi punitivi di Trump danneggeranno gli interessi USA : Le misure dell'amministrazione Trump non faranno altro che creare un altro "grande problema" all'economia del Paese che deve già fare i conti con molte difficoltà, ed è molto probabile che la base ...

USA - Trump propone nuovi dazi su merci Cina per 50 miliardi dollari - Pechino : 'Faremo lo stesso' : Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti, inclusi robot ...

Trump propone nuovi dazi su merci Cina | Pechino : "Misure uguali per prodotti USA" : Washington ha preparato una lista di 1300 prodotti su cui applicare tariffe del 25% per un valore di 50 miliardi di dollari. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. Immediata la risposta cinese: "Faremo lo stesso"

Dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-USA : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...

La Cina reagisce ai dazi di Trump : tariffe su 128 prodotti USA : Non erano parole al vento, quelle cinesi: da ieri su 128 prodotti made in Usa sono in vigore dazi più alti del 15-25%. È la risposta alle tariffe imposte da Washington su acciaio e alluminio e l'...