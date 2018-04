Usa | Renzi | grazie a M L King e Bob Kennedy mondo oggi è posto migliore

Renzi "non è caUsa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini sotto accUsa per una foto : la replica : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro le critiche: la foto che non piace Sonia Lorenzini continua a mostrarsi sui social in tutta la sua smagliante bellezza. L’ex tronista di Uomini e Donne si è però vista al centro di una nuova polemica a causa di una particolare foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La giovane […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia Lorenzini sotto accusa per una foto: la replica proviene da Gossip e Tv.

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scUsate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Raddoppio RagUsa-Catania - Dipasquale ne ha parlato con Renzi : Renzi è rimasto sorpreso dell'inghippo burocratico di questi ultimi giorni sul Raddoppio della Ragusa-Catania e si è attivato per superarlo

Fdi accUsa : "Agnese parcheggia gratis e ha accesso ovunque". Renzi replica : "Solo fake news. Li denuncio" : "Guardate questa foto. E domandatevi fino a che punto può arrivare la malafede. Alcuni politici del centrodestra, anziché fare il lavoro per il quale sono pagati, hanno pedinato per giorni mia moglie. E poi hanno scattato la foto di Agnese che, tornando da scuola, sta entrando nel Lungarno Diaz, accanto agli Uffizi". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, postando la foto della macchina guidata dalla moglie nelle strade di Firenze su ...

Berlusconi : 'Io sono l'Usato sicuro'. Renzi : 'Attenti a quelli dello spread' : Il leader di FI ribadisce le promesse elettorali su tasse e pensioni. Il segretario del Pd, garantisce niente larghe intese, poi attacca Di Maio sull'inciampo 'rimborsopoli' del M5s: 'Come può ...

Renzi paragona Di Maio a Craxi - poi si scUsa con gli eredi del leader Psi : Di fronte alla reazione dei figli dell'ex leader socialista e dell'alleato Nencini, l'ex-premier costretto alla rettifica e a porgere le scuse e smentisce l'ipotesi di puntare ai vertici Ue -

Macerata - Di Maio e Renzi sotto accUsa. Salvini incassa : In una campagna elettorale sostanzialmente piatta il caso di Macerata ha riportato in auge due capitoli accantonati volutamente dai partiti: immigrazione e sicurezza. Con l’eco degli spari contro ignari cittadini di colore del fanatico fascista Luca Traini ancora ben udibili, i leader hanno giocato a nascondino condannando il gesto tardi e molto alla lontana. Una mancanza di coraggio evidente, guidata dalla volonta' di non esporsi in una fase ...

Attacco hacker a Pd Firenze/ AnonPlus pubblica dati di Renzi e Nardella : ecco il metodo Usato nei ‘leaks’ : Attacco hacker al Pd di Firenze: il gruppo AnonPlus mette online i dati di Matteo Renzi di quando era sindaco. Nomi, indirizzi, num. telefono e dati sensibili: minaccia o avvertimento?(pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:20:00 GMT)

Renzi a RepTv 'Migranti bomba sociale Berlusconi l ha caUsata con accordi Ue e guerra in Libia' : Quanto alle critiche sulla politica dei bonus, il leader dem rilancia: 'Tutti criticano i bonus dopo che per anni hanno sopportato i malus. Sulle pensioni dobbiamo trovare un equilibrio e dare una ...

Vaccini - Renzi : 'Usare il tema in campagna elettorale è inciviltà' : 'Continuare a utilizzare il tema dei Vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di ...

Vaccini - Renzi : 'Usare il tema in campagna elettorale è inciviltà' : 'Continuare a utilizzare il tema dei Vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie per mettere in discussione il principio di ...

Matteo Renzi - l'accUsa di Ugo Sposetti dopo la chiusura delle liste : 'È un delinquente seriale' : Matteo Renzi è riuscito a toccare con successo ben due obiettivi con la composizione delle liste dei candidati Pd. Il primo è stato quello di piazzare tutti i fedelissimi in posizioni ad alta ...

Florenzi sbaglia il rigore e il padre accUsa un malore in tribuna : il terzino si scaglia contro i compagni : La Roma sta vivendo un periodo molto delicato. contro la Sampdoria è arrivata un’altra sconfitta che ha scatenato la contestazione della Curva Sud. Serata particolarmente negativa per Alessandro Florenzi che sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore facendosi neutralizzare il tiro da Viviano. Un errore che ha persino provocato un malore al padre presente in tribuna all’Olimpico, fortunamente senza conseguenze gravi. Al termine del ...