: #Syria: il presidente americano Donald Trump, ha dichiarato che per gli USA sia tempo di lasciare la Siria e di rip… - SOSCdOrient : #Syria: il presidente americano Donald Trump, ha dichiarato che per gli USA sia tempo di lasciare la Siria e di rip… - Scempioemostruo : RT @SOSCdOrient: #Syria: il presidente americano Donald Trump, ha dichiarato che per gli USA sia tempo di lasciare la Siria e di riportare… - PePPeS_10 : RT @ultimenotizie: Donald #Trump pensa che sia tempo di lasciare la #Siria e di riportare le truppe Usa a casa: lo ha detto lui stesso nell… -

Gli Stati Uniti hanno pubblicato una lista di circa 1.300esportati dallasui quali potrebbero gravare tariffe per circa 50 mld di dollari. L'elenco,che comprendechimici industriali, medili e metalli, deve ancora essere ultimato ed è considerato la risposta al presunto furto cinese di segreti industriali,con violazione della proprietà intellettuale di software, brevetti e tecnologia "made in Usa". Lunedì Pechino ha impostosu 128Usa, per 3 mld di dollari, in reazione aisu acciaio e alluminio(Di mercoledì 4 aprile 2018)