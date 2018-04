Usa negano l’asilo a Shakila | sfregiata dal marito Taliban | la ragazza accolta dal Canada

Servizi Usa negano raggiro da russo : 23.25 La Cia smentisce il New York Times su un russo al quale gli 007 americani avrebbero pagato 100mila dollari dopo che l'uomo aveva promesso di fornire le armi cibernetiche rubate a Cia e Nsa e materiale compromettente su Trump. L'accordo avrebbe previsto, dopo mesi di trattative, secondo il Nyt, la consegna di cyberarmi rubate all'Agenzia di Sicurezza Nazionale e un dossier sul magnate che avrebbe provato i legami tra la Russia e il suo ...

Lo schiaffo di Trump a Maradona : Usa negano il visto al Pibe de Oro : Diego Armando Maradona non potrà mettere piede negli Stati Uniti. Negato il visto all'ex campione del Napoli e dell'Argentina. Di fatto a pesare sul "no" degli Usa sono state alcune parole rilasciate dallo stesso Pibe de Oro durante un'intervista. In quella occasione aveva definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump come un "chirolita", un "burattino".Un offesa ...