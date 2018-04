Usa - dazi per 50 miliardi di dollari : barriere del 25% su 1.300 prodotti cinesi : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco preannunciato nelle scorse settimane: in 58 pagine sono contenute 1.300 categorie di prodotti da assoggettare a barriere del 25 per cento. Dall’alta tecnologia fino ai beni di consumo, colpite importazioni per 50 miliardi...

Dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-Usa : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...

Dazi : la Cina risponde agli Usa. E l'Italia ne beneficia : Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina, precisa Coldiretti, è entrata nella lista dei cinque Paesi che consumano più vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si ...

Dazi - la Russia pronta a risposta agli Usa poi si rivolgerà a Wto : Il vice ministro dell'Industria e del Commercio russo, Viktor Yevtukhov, ha dichiarato che la Russia ha iniziato a sviluppare misure di risposta agli Stati Uniti introducendo Dazi reciproci. Yevtukhov ...

La Cina reagisce ai dazi di Trump : tariffe su 128 prodotti Usa : Non erano parole al vento, quelle cinesi: da ieri su 128 prodotti made in Usa sono in vigore dazi più alti del 15-25%. È la risposta alle tariffe imposte da Washington su acciaio e alluminio e l'...

Dazi - vendetta cinese sul "made in Usa" : La vendetta della Cina non si è fatta attendere e costa a Washington 3 miliardi di dollari. Per ora. Il conto però potrebbe facilmente salire in caso di escalation di quella che è, a tutti gli effetti,...

Il vino italiano potrebbe beneficiare della guerra dei dazi Usa-Cina : C'è anche qualche preoccupazione alimentata dal protezionismo .Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai ...

La borsa di Tokyo chiude in rosso su guerra dazi tra Usa e Cina : Roma, 3 apr. , askanews, Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori innervositi dalla guerra commerciale, a colpi di dazi all'importazione, tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto lo 0,...