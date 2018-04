Usa-Cina | Wilbur Ross | non è la Terza Guerra Mondiale E anche quando ci si spara alla

E' guerra commerciale fra Usa e Cina. Borse nel panico - Washington tranquilla : Trump ha annunciato nuovi dazi su prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi di dollari , poco meno dei 60 preventivati, mentre l'economia del Dragone non è rimasta a guardare e ...

E' guerra commerciale fra Usa e Cina. Borse nel panico - Washington tranquilla : Trump ha annunciato nuovi dazi su prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi di dollari , poco meno dei 60 preventivati, mentre l'economia del Dragone non è rimasta a guardare e ...

La risposta della Cina a Trump : dazi su 120 prodotti Usa : Gli equilibri della bilancia commerciale USA - Cina continuano ad essere messi in discussione dai repentini botta risposta fra due leader che non sempre, in virtù di dimostrazione di forza, considerano l’impatto economico complessivo delle proprie scelte all’interno dei propri Paesi. Ieri la Cina ha aumentato i dazi del 15-25% sulle importazioni di 128 prodotti made in USA, risposta non solo ai dazi su alluminio e acciaio imposti da Trump, ma ...

Usa-Cina : è guerra commerciale. Occhio a prossimi dati macro Usa : E' stato un esordio brillante per il gruppo svedese della musica in streaming. Spotify ha chiuso la seduta al New York Stock Exchange a 165,90 dollari per azione con una capitalizzazione di mercato ...

A che punto è la guerra dei dazi tra Usa e Cina : Roma, 4 apr. , askanews, E' scattata con inattesa rapidità la rappresaglia della Cina ai nuovi pesanti dazi annunciati dall'amministrazione Trump. E lo spettro di una escalation che potrebbe sfociare ...

Usa - TRUMP ATTACCO AI CONTRO-DAZI DELLA CINA/ Guerra commerciale in vista : Pechino - "pronti a negoziare" : Usa, TRUMP ATTACCO ai CONTRO-DAZI DELLA CINA: si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Dazi : Cina - aperti a negoziati con Usa se mutuo rispetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Dazi e contro-dazi - Usa e Cina alzano barriere su 50 miliardi di dollari di merci ciascuno : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresaglia cinese: stesso balzello su 106 prodotti americani, compresi soia, aerei e prodotti chimici...

Dazi e contro-dazi - Usa e Cina alzano barriere su 50 miliardi di dollari ciascuno : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresaglia cinese: stesso balzello su 106 prodotti americani, compresi soia, aerei e prodotti chimici...

Usa - Trump attacco ai contro-dazi della Cina/ Guerra commerciale in vista : Pechino fa ricorso al WTO : Usa, Trump attacco ai contro-dazi della Cina: si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Dazi e contro-dazi - Usa e Cina alzano barriere per 50 miliardi di dollari ciascuno : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresaglia cinese: stesso balzello su 106 prodotti americani, compresi soia, aerei e prodotti chimici...

La tensione Usa-Cina sui dazi pesa sui listini. A Milano in calo Fca : Segno meno e cautela sulle piazze del Vecchio Continente. In risalita l'inflazione europea a marzo, mentre la disoccupazione a febbraio è scesa ai minimi dal 2008. L'euro resta sotto la soglia di 1,23 sul dollaro. Ancora ben comprata Mediaset dopo l'accordo con Sky...

La Cina risponde ai dazi Usa - con una mossa da 50 miliardi di dollari : Entra nel vivo la guerra commerciale tra USA e Cina . Pechino ha risposto prontamente alla decisione degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi per 50 miliardi di dollari, soprattutto su beni tecnologici,...

La Cina risponde a Trump : dazi su prodotti Usa per 50 miliardi : Pechino risponde agli Usa proponendo dazi sull'import di 106 prodotti americani, tra cui soia, auto, aerei e prodotti chimici, per un totale di 50 miliardi di dollari, una misura pari a quella ...