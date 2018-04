Uomo trovato morto in garage con un taglio alla gola | fermato il vicino di casa

Brescia - cadavere di un Uomo trovato in un capannone. “Gli hanno sparato” : Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Secondo le prime indagini, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri. Secondo le prime informazioni fornite dal Giornale di Brescia, i militari stanno cercando un uomo che è entrato nel capanonne della SGA, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali, e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un ...

Cadavere di un Uomo trovato in un sacco a pelo : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un sacco a pelo, lungo un tratto della costa ligure a Framura, in provincia di La Spezia. Framura, Cadavere in sacco a...

Fiumicino - trovato cadavere di un Uomo nel Tevere : trovato un cadavere nel Tevere nel comune di Fiumicino, all'altezza di via Fiumara Grande. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con personale SAF , Speleo Alpino Fluviale, e ...

Trovato morto l'Uomo che ha ucciso la moglie davanti scuola a Terzigno : Roma, 20 mar. , askanews, Il corpo senza vita di Pasquale Vitiello è stato Trovato questa mattina a Terzigno. Si tratta del marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni che Vitiello ha ucciso ...

Terzigno : trovato morto l'Uomo che ha ucciso la moglie davanti alla scuola : Il cadavere di Pasquale Vitiello era poco distante dalla scuola, in via Plinio. Si era allontanato, in sella ad uno scooter, subito dopo aver ucciso la moglie con un sol colpo di pistola -

Trovato morto l’Uomo che ha ucciso la moglie fuori di una scuola nel Napoletano : È stato Trovato senza vita Pasquale Vitiello, il marito di Immacolata Villani che lui ha ucciso ieri con un colpo di pistola davanti a una scuola a Terzigno, nel Napoletano. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato Trovato in via Plinio, poco distante dall’istituto scolastico....

In una casa a Venezia è stato trovato il corpo mummificato di un Uomo. Forse è del proprietario - cancellato dall'anagrafe nel 2013 : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un piccolo appartamento a Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del proprietario dell' abitazione, un uomo 75 anni, che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestiere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con ...

Orrore a Venezia - trovato cadavere mummificato in casa : l’Uomo sarebbe morto 7 anni fa : I carabinieri di Venezia, dopo essere stati allertati da un vicino di casa, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro il cadavere mummificato di uomo. Il decesso risalirebbe a 7 anni fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.Continua a leggere

Italia : trovato corpo di un Uomo ucciso in un bosco del comasco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Trovato impiccato in treno Uomo dei misteri Sindona e Andreotti : Genova, 15 mar. , askanews, E' stato identificato il corpo dell'anziano Trovato impiccato ieri sera nel bagno di un treno Thello alla stazione di Savona. Si tratta di Osvaldo Cocucci, italo-argentino ...

Uomo trovato impiccato sul treno : è Cocucci - il suo nome anche nel processo Andreotti : La vittima è l'88enne Osvaldo Cocucci, noto malavitoso dei decenni scorsi il cui nome finì anche nelle carte dei processi a Giulio Andreotti. trovato impiccato con una sciarpa nel bagno del treno Nizza - Milano a Savona.Continua a leggere

Savona - Uomo trovato impiccato su un treno : è Osvaldo Cocucci. Il bandito italo argentino citato nel processo Andreotti : I giornali lo hanno definito come un semplice “geometra 88enne“. E invece quell’uomo anziano trovato impiccato ieri nel bagno di un treno alla stazione di Savona era Osvaldo Cocucci, il bandito italo argentino citato persino nelle carte dei processo a Giulio Andreotti. Dal biglietto che gli è stato trovato in tasca risulta che era salito a Nizza sul convoglio Thello Eurocity diretto a Milano. Con lui, però, non aveva ...

Choc davanti al cimitero - Uomo trovato impiccato nei giardini di piazzale del Verano : Un cittadino etiope di 24 anni è stato trovato morto impiccato a un albero nei giardini di piazzale del Verano a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 6.40. Sul posto i carabinieri che indagano ...

Corpo senza vita di un Uomo trovato nelle acque del fiume Vera : L'Aquila - Il Corpo senza vita di un uomo di 36 anni, di nazionalità albanese, E.P., è stato trovato nella notte a Paganica, nei pressi del letto del fiume, di un canale di derivazione del Vera. La scomparse dell'uomo era stata denunciata dalla moglie che, ieri sera, non vedendolo rientrare si è rivolta alla locale caserma dei carabinieri Da un primo esame la morte non sarebbe riconducibile a cause violente. In ogni caso ...