Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 4 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14 | 45

Isola dei famosi 2018 - Elga Enardu di Uomini e Donne contro Bianca Atzei : Bianca Atzei è nel mezzo delle polemiche. Dopo la scorsa puntata dell'Isola dei famosi anche l'ex di Uomini e Donne Elga Enardu ha attaccato la naufraga. Tra le due in passato sembrava che ci fosse un'amicizia. Più volte la Enardu ha tifato per la Atzei durante il Festival di Sanremo, ma questa volta prende una posizione diametralmente opposta. In delle stories di Instagram Elga commenta quanto sta accadendo in trasmissione inquadrando lo ...

Sissi - l’amica di Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : sarà tra i single a Temptation Island? : Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni: al trono classico di Uomini e Donne la tronista Sara Affi Fella non gradisce molto la vicinanza del corteggiatore siciliano alla ragazza.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Bianca Atzei presa di mira da una ex tronista di Uomini e Donne : Uomini e Donne: ex tronista contro Bianca Atzei Ieri sera è andata in onda una nuovissima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Una puntata all’insegna delle infinite polemiche. Polemiche, che a distanza di ore non si sono ancora spente. E proprio poco fa, come riportato dal blog Isa e Chia, anche una ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dire la sua su ciò che è successo ieri sera, criticando soprattutto la ...

Uomini e Donne oggi : il bacio di Giordano e Nilufar - reazione Nicolò : oggi Uomini e Donne: Giordano bacia Nilufar per la prima volta, Sara contro Lorenzo oggi torna finalmente in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. I telespettatori assisteranno ad una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Dopo la scorsa registrazione, Nilufar ha raggiunto Nicolò Ferrari in camerino. Il ragazzo è infatti rimasto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il bacio di Giordano e Nilufar, reazione Nicolò proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - oggi - mercoledì 4 aprile - in onda il trono classico : Sara continua a non fidarsi di Lorenzo e si avvicina sempre di più a Luigi. Nilufar decide di fare una seconda esterna con Nicolò.

Uomini e Donne oggi : il bacio di Giordano e Nilufar - razione Nicolò : oggi Uomini e Donne: Giordano bacia Nilufar per la prima volta, Sara contro Lorenzo oggi torna finalmente in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. I telespettatori assisteranno ad una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Dopo la scorsa registrazione, Nilufar ha raggiunto Nicolò Ferrari in camerino. Il ragazzo è infatti rimasto […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il bacio di Giordano e Nilufar, razione Nicolò proviene da Gossip e ...

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore litiga con Lorenzo : Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: il corteggiatore siciliano decide di continuare a corteggiare Sara Affi Fella. Non mancano le disucssioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Uomini E DONNE / Registrazione all'orizzonte per i giovani? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico torna a parlare della rottura con Alex Migliorini e ammette: "A letto tra noi non funzionava!"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : "Sono pronta per affrontare il domani" - nuova sfida per Gemma (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani: dopo la storia con Giorgio Manetti, l'amore tarda ad arrivare. pronta la proposta di Maria De Filippi?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : Sara non si fida di lui - lite in studio : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna con Sara Affi Fella, il corteggiatore viene nuovamente criticato in studio. La tronista non si fida di lui...(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Affi Fella delude Lorenzo Riccardi : Sara Affi Fella: il gesto che non piace a Lorenzo Riccardi di UeD Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La settimana nel talk dei sentimenti Mediaset è iniziata con il Trono Over e le peripezie sentimentali di Sossio Aruta. Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale5, dovrebbe ritornare il Trono Classico con Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Per i quattro protagonisti del segmento young di Uomini e Donne si ...

Bianca Atzei : Elga di Uomini e Donne contro la naufraga dell’Isola : Isola dei Famosi, tutti contro Bianca Atzei: le dure parole di Elga Enardu di Uomini e Donne Non sembra tirare una buona aria intorno a Bianca Atzei. La nota cantante non sta ricevendo moltissimi consensi da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi. Molti naufraghi l’hanno giudicata come una persona falsa e bugiarda. Nel corso dell’ultima […] L'articolo Bianca Atzei: Elga di Uomini e Donne contro la naufraga ...

Uomini e Donne : il gestaccio social di Lorenzo Riccardi Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei corteggiatori più ti dell'ultima edizione di Uomini e Donne [Video]. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi che nelle scorse ore si è reso protagonista di un gesto social veramente inaspettato. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Lorenzo ed il trono rosa Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente sapranno bene chi è Lorenzo Riccardi e quale è stato ...

Uomini e Donne Over : Riccardo Guarnieri ha un passato inquietante! : La scoperta sul passato inquietante di Riccardo Guarnieri ha messo in agitazione il popolo del web ma soprattutto rischia di mandare all’aria il rapporto tra il cavaliere e la bella dama Ida Platano. Ma che cosa c’è di così clamoroso nel passato del cavaliere tarantino? Continuate a leggere e lo scoprirete!!! Uomini e Donne Over, Sossio Aruta rivela alcuni dettagli piccanti su Riccardo Guarnieri! Sin ...