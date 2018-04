Uomini e Donne Over | Riccardo Guarnieri ha un passato inquietante!

Uomini e Donne Over : Sossio Aruta nella bufera : bufera su Sossio Aruta, protagonista di Uomini e Donne Over. L’ultima puntata del programma di Maria De Filippi ha scatenato numerose polemiche. L’unica a non scandalizzarsi è stata, forse, la stessa conduttrice. Tina Cipollari, invece, ha attaccato duramente il corteggiatore. Cosa è accaduto? Dopo la lite e la riconciliazione fra Ida e Riccardo ha preso il via un siparietto alquanto ‘caldo’ e pepato. Uomini e Donne Over: ...

Uomini e Donne : il gestaccio social di Lorenzo Riccardi : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei corteggiatori più seguiti dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi che nelle scorse ore si è reso protagonista di un gesto social veramente inaspettato. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Lorenzo ed il trono rosa Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente sapranno bene chi è Lorenzo Riccardi e quale è stato il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani delusa dall'amore : arriva la proposta di Maria? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani: dopo la storia con Giorgio Manetti, l'amore tarda ad arrivare. Pronta la proposta di Maria De Filippi?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Alessandro D'Amico - il trono e l'addio ad Alex : "A letto non funzionava!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro D'Amico torna a parlare della rottura con Alex Migliorini e ammette: "A letto tra noi non funzionava!"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Trono Classico Uomini e Donne - Nicolò : esterna doppia con Marta e Virginia : Uomini e Donne, Nicolò Brigante: nuove esterne con Marta e Virginia nello stesso giorno Nicolò Brigante aveva comunicato di essere quasi pronto a scegliere. Ad oggi, le cose sembrano essere cambiate. Il tronista di Uomini e Donne continua ad uscire in esterna sia con Marta che con Virginia, senza mai sbilanciarsi troppo. I telespettatori del […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne, Nicolò: esterna doppia con Marta e Virginia proviene ...

Uomini&Donne trono Over : la verità sconvolgente di Sossio : Ogni settimana il programma Uomini&Donne ha inizio con la messa in onda della puntata del trono Classico che si concentra sulle vicende sentimentali dei tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Niccolò Brigante. Oggi, però, la redazione ha voluto proporre al pubblico di Maria De Filippi la puntata del trono Over che di solito inizia con le vicende della dama torinese Gemma Galdani. Stavolta è stata data la priorità ad ...

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo - Giordano e Luigi : scoppia la lite : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi risponde a Giordano e Luigi: il gesto social C’è davvero molto movimento intorno agli attuali protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. I corteggiatori di Sara Affi Fella e Nilufar Addati non se le mandano a dire e i social sono divenuti una vera e propria arena per […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo, Giordano e Luigi: scoppia la lite proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Giorgio nell'occhio del ciclone - Sossio in love Video : Il Trono Over continua a battere di gran lunga gli ascolti del Classico, appassionando il pubblico. Giorgio e Gemma non smettono di battibeccare, trascinando una storia ormai finita ma che evidentemente ha lasciato più strascichi del previsto. Intanto Sossio sembra sentire l'aria frizzantina della primavera, svolazzando di fiore in fiore. Ben tre le Donne che sta frequentando anche se, nella puntata di oggi, le pretendenti del calciatore dagli ...

Uomini e Donne - Sossio sotto accusa : usa le donne? Pungente risposta : Trono Over Uomini e Donne, Sossio Aruta risponde alle accuse: l’ironico post apparso sui social Anche questa volta Sossio Aruta è riuscito a far parlare di sé. L’ormai storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne in un modo o nell’altro finisce sempre al centro dell’attenzione. Questa volta, però, le accuse che il calciatore ha […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio sotto accusa: usa le Donne? Pungente risposta ...

Uomini e Donne gossip : Sonia Lorenzini insieme all’ex corteggiatore Federico : gossip Uomini e Donne: Sonia Lorenzini e l’ex corteggiatore Federico Piccinato si sono rivisti a Pasqua Colpo di scena per i fan di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini è stata sorpresa in compagnia di Federico Piccinato, il suo ex corteggiatore. Archiviata la storia con Emanuele Mauti, l’ex tronista è stata beccata a Pasqua insieme a […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini insieme all’ex corteggiatore Federico ...

Uomini e Donne News - Ida e Riccardo dopo l’Over : ecco cosa è successo : News Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo il Trono Over: l’ultimo avvistamento Nel corso di queste ultime settimane, i fan del del Trono Over di Uomini e Donne si sono appassionati ad una nuova coppia. Ida e Riccardo sono infatti finiti al centro dell’attenzione a causa dei continui tira e molla. La […] L'articolo Uomini e Donne News, Ida e Riccardo dopo l’Over: ecco cosa è successo proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne : Le dichiarazioni di Giordano Mazzocchi contro Lorenzo e Nilufar Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo fra i vari protagonisti del trono classico [Video]. Nelle scorse ore, infatti, uno dei corteggiatori più amati di Nilufar Addati ha pensato bene di attaccare e criticare un altro corteggiatore molto to sui social, Lorenzo Riccardi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il risveglio dei troni rosa Da qualche settimana a questa parte ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida e Riccardo. Dopo i malintesi della scorsa puntata, in cui Ida aveva abbandonato lo studio, oggi assistiamo ad un momento molto importante per il loro percorso: Riccardo la raggiunge e un bellissimo bacio suggella la riappacificazione. Emilio prende parola, annunciando che grazie a Uomini e Donne ha preso contatti con una signora e non continuerà a partecipare al programma. Al centro dello ...

Uomini E DONNE / Bacio tra Nilufar e Giordano - ma il web tuona : "Lui merita di più!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni dimenticano per una sera Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Andrea Offredi torna a parlare di Claudia D'Agostino.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:50:00 GMT)