Blastingnews

: Unabomber, parla Elvo Zornitta - marcorussodell3 : Unabomber, parla Elvo Zornitta -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Torna are61 anni l'uomo che venne ingiustamente accusato di essere il terrorista, un folle che tra il 1994 e il 2005 terrorizzò il Friuli, tramite i suoi ordigni., di professione ingegnere, divenne il sospettato numero uno durante l'inchiesta suVIDEO., uomo rispettabile e totalmente estraneo a questi gravi fatti di cronaca, si è recentemente lamentato, in quanto avrebbe subito ulteriori ingiustizie: 'Nemmeno un euro ho ricevuto come risarcimento e nemmeno una scusa da Ezio Zernar per quello che ha fatto. Ma neppure dai magistrati e dai poliziotti che hanno indagato per anni su di me'.: chi è Ezio Zernar? Ezio Zernar è stato l'esperto della polizia, condannato dalla nostra giustizia per aver manipolato un'importante prova sul caso, nel tentativo di far cadere tutte le colpe sul povero ingegnere...