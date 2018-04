Un trailer ci presenta l' action RPG in 2D Dark Devotion

20 Aprile - Presentazione del romanzo 10 Amanti in Cucina [Intanto il Video] #trailer : Oggi vi presentiamo l’ultimo lavoro di Eva Forte, 10 Amanti in Cucina, un libro intrigante, un giallo culinario, come ama autodefinirlo l’autrice. E’ qualcosa di nuovo, tra suspance, omicidi, amore e tanti viaggi, tra Francia, Italia e Austria e poi tante ricette che arrivano dai luoghi visitati. Il libro ha una struttura narrativa nuova e una storia che si lascia leggere, prende e assorbe fino all’ultima pagina. Facile ...

Elsworld : un nuovo trailer presenta il Final Update : Elsworld lancia il Final Update con nuovi trailer e dettagli al riguardo, per cui nuovi aggiornamenti sono imminenti per l'MMORPG free-to-play disponibile per PC.Come riporta Dualshockers, KOG Games ha lanciato un trailer per presentare l'aggiornamento intitolato "3rd Job", con il quale verranno introdotte tre nuove classi di lavoro con almeno tre path per ogni personaggio giocabile ne gioco.L'aggiornamento introduce inoltre nuovi contenuti, ...

Valkyria Chronicles 4 : il nuovo trailer presenta gli eroi della Federazione : Anche oggi SEGA ha condiviso in rete del materiale dedicato al suo Valkyria Chronicles 4: dopo aver dato un'occhiata allo Snow Cruiser Centurion, è di nuovo tempo di vedere in azione il titolo.Questa volta, come segnala Dualshockers, il nuovo trailer ci presenta gli eroi della Federazione, Angelica Farnaby, Minerva Victor, Karen Stewart, Miles Abegg, Ronald Albee, Dan Bentley e la Edinburgh Navy:Che ne dite?Read more…

Disney•Pixar presenta il nuovo trailer del prossimo lungometraggio d'animazione Gli Incredibili 2. : Diretto da Brad Bird e prodotto da John Walker e Nicole Grindle, il secondo capitolo dedicato alla famiglia di supereroi più amata del mondo arriverà nelle sale italiane il 19 settembre 2018. Gli ...