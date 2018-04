Un post su Facebook dal Paradiso | Fernando saluta così gli amici dopo la sua morte

Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

Morte Frizzi - Cinzia Fiorato contro la Rai su Facebook. Poi rimuove il post : post al veleno su Facebook per Cinzia Fiorato. La giornalista attacca la Rai colpevole di aver messo in disparte Fabrizio Frizzi in alcune stagioni della sua carriera perché non raccomandato. 'Oggi ...

Facebook - nuovi strumenti di controllo della privacy : si potranno cancellare definitivamente i post : Facebook agisce per cercare di tutelare meglio la privacy dei suoi utenti dopo la bufera di Cambridge Analytica. La società guidata da Mark Zuckerberg mette in campo nuovi strumenti per il controllo ...

Facebook pubblico o privato? Se parlate male del vostro capo occhio alle impostazioni : di Alessandra Maino* “Attenzione al post o al tweet, possono costare il posto di lavoro”. S’intitolava così il commento pubblicato pochi giorni fa sul Sole 24 ore relativo alla sentenza n. 62/2018 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito come “siano sufficienti pochi caratteri dei tweet” per ledere sia l’immagine del datore sia il vincolo di fedeltà posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Si discute molto, oggi, della ...

Roma - Facebook : la procura delega alla Polizia postale gli accertamenti sul 'Datagate' : La procura di Roma ha delegato la Polizia postale a indagare sulle presunte violazioni della privacy sui social, nella vicenda 'Datagate'. Il fascicolo resta contro ignoti e senza ipotesi di reato, ma ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

Siamo disposti a pagare per stare su Facebook senza pubblicità? : Alla fine Mark Zuckerberg ha parlato. Era rimasto giorni e notti barricato nella sede di Menlo Park, in Silicon Valley, mentre il titolo di Facebook in Borsa crollava e montava una campagna per abbandonare il social network più popolare del mondo. Poi ieri notte ha scritto un lungo post, si è presentato alla tv globale CNN, e si è concesso ad un giornalista del principale sito di tecnologia del mondo, Wired. Ha parlato e ha ...

post 3D Facebook : come funzionano : Non molto tempo fa Zuckerberg ha iniziato a lavorare attivamente sulla realizzazione di servizi riservati alla realtà virtuale e ai contenuti tridimensionali. Prima importante mossa fatta proprio in quella direzione è stata l’assunzione di Hugo Barra che, svincolato da Xiaomi, è approdato a Facebook nella divisione dedicata. Fin’ora, però, pochi erano i contenuti accessibili dalla maggior parte degli utenti e, tra questi, troviamo le ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : La scienza e la medicina sono molto importanti e dipendono da questi dati'. 'Il mio messaggio per tutti gli utenti web oggi è questo: io posso pure averlo inventato, ma siete voi a renderlo quello ...

Cambridge Analytica - Facebook è la risposta : di Andrea Rui E qual’è la domanda? Spesso tengo interventi nelle scuole sulle buone prassi da tenere nei propri comportamenti in rete e sull’importanza di prestare attenzione a ciò che si divulga di sé stessi (per non parlare di ciò che raccontiamo degli altri, spesso senza averne l’autorizzazione). E sempre chiedo quanto ciascuno presti attenzione alle informazioni che divulga. La risposta che mi viene praticamente sempre fornita da allievi, ...

Arriva la Web Tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...

Gran Bretagna verifica risposte Facebook su presunta violazione dei... : La Gran Bretagna sta verificando se Facebook abbia fatto abbastanza per mettere al sicuro i dati personali degli utenti dopo la notizia secondo cui la società di consulenza politica Cambridge Analytica, ingaggiata da Donald Trump, avrebbe avuto indebitamente accesso ai dati di 50 milioni dei suoi iscritti.