Un look da pole position

(Di mercoledì 4 aprile 2018) I motivi grafici ci sono tutti. Gli scacchi bianchi e neri della bandiera che segnala l’inizio (e la fine) della gara, le linee di demarcazione del circuito, i loghi degli sponsor dall’irresistibile allure vintage, e i colori brillanti delle auto da corsa e delle tute dei piloti. La moda non è immune al fascino della velocità, e attinge a piena mani ai simboli della Formula Uno e del Circus che accompagna le monoposto nelle tappe del campionato mondiale. LEGGI ANCHETendenze di primavera: le 15 più hot Vi si ispira Miuccia Prada (e non per la prima volta. Ricordate i sandali Cadillac e le stampe a tema automobilistico della Primavera/Estate 2012 di Prada?) che presenta, all’Automobile Club di Parigi, la Cruise 2018 di Miu Miu. L’intera collezione ruota intorno al capo simbolo del Motorsport: la tuta – da pilota o da meccanico che sia – abilmente trasformata in oggetto ...