Un lavoro per un voto | arrestati due esponenti della Lega in Sicilia

“Voti in cambio di posti di lavoro” : esponenti di Noi con Salvini arrestati per voto di scambio : Nella mattinata di oggi, a Palermo sono stati arrestati due esponenti del movimento leghista "Noi con Salvini" con l'accusa di voto di scambio, gli avvocati Salvino e Mario Caputo. Stando a quanto si apprende, il primo è stato commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo di “Noi con Salvini” e il secondo invece è stato candidato all'Ars per il movimento della Lega alle scorse elezioni.Continua a leggere

Auchan chiude ipermercati : a rischio centinaia di posti di lavoro Video : #Auchan chiude, senza preavviso, gli ipermercati di Napoli e Catania. Una vera e propria doccia fredda ha accolto i lavoratori che vedono messi a rischio centinaia di posti di lavoro [Video] dall’improvvisa decisione dell’azienda francese di vendere l'ipermercatiodi via Argine a Napoli, dove sono impiegate 138 persone, e di chiudere il centro La Rena di Catania, che da' lavoro a 108 dipendenti. Immediate le reazioni dei sindacati che hanno ...

Treviglio - due operai morti in azienda : pm a lavoro per avviso di garanzia : La procura di Bergamo sta lavorando in queste ore per ricostruire l'organigramma della Ecb compamy di Treviglio, in cui domenica scorsa sono morti due operai a causa di un'esplosione avvenuta in un ...

Ancora una vittima sul lavoro - operario travolto da un tir a Marghera - : L'uomo, 56enne, è morto schiacciato dalla ruota di un camion che usciva da un'azienda. Dall'inizio del 2018 sono 154 le persone morte sui luoghi di lavoro in Italia

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un operaio : è stato schiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere

Colline dell'Albegna : inserite 372 persone svantaggiate nel mondo del lavoro grazie al servizio sociale della Asl : Nel triennio 2015-2017 il servizio sociale della Zona distretto Asl Toscana sud est Colline dell'Albegna ha favorito l'inserimento nel mondo del lavoro di 332 persone . Si tratta di soggetti che avevano perso l'impiego, persone con marginalità sociale, ma anche donne vittime di violenza domestica ed economica. Lo scorso anno il ...

Punito col 6 in condotta per aver criticato alternanza scuola lavoro : Si può criticare l’alternanza scuola lavoro? A giudicare da quanto avvenuto in un istituto tecnico del modenese pare proprio di no. Ci ha provato uno studente della quarta dell’ITIS Da Vinci di Carpi con un post su Facebook. Apriti cielo: il consiglio di classe lo ha Punito con un 6 in condotta! La motivazione addotta […] L'articolo Punito col 6 in condotta per aver criticato alternanza scuola lavoro proviene da scuolainforma.

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio battere Klaebo al Mondiale. lavoro per le gare distance” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Federico Pellegrino. Chicco ricorda le emozioni della sprint olimpica, spiegando anche cosa ha pensato durante la gara: “La sprint e’ una gara che si corre sull’uomo e si corre anche sul pensiero degli altri. Devi far pensare di ...

Tunisia - giovani in piazza per lavoro : scontri con la polizia : Alcuni manifestanti arrestati e un agente ferito alla testa da un mattone trasportato d'urgenza in ospedale. Questo il bilancio della giornata di tensione lunedì a Tataouine, nel sud tunisino, dove si ...

Bando "Rientro" : incentivo per tornare al lavoro dopo la maternità : lavoro - POR FSE 2014/2020. Misura 1.8iv.3.1.3. D.G.R. n. 12-6378 del 19/01/2018. Bando RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità ...