Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia Cosa sappiamo

Uno Bianca : permesso per Pasqua a uno dei killer - i parenti delle vittime protestano : Il 53enne in carcere a Padova è uscito per tre giorni e mezzo in occasione delle festività, la decisione è “una vergogna” per la madre di uno dei carabinieri uccisi dalla banda

Napoli : arrestati i killer di Ciro - vittima innocente : In manette otto persone. Sarebbero i responsabili dell'agguato di camorra, nel quale il 17 giugno 2016 a Ponticelli rimase ucciso il 19enne Ciro Colonna. L'obiettivo era l'esponente di un clan rivale -...

Francia : trovato testamento killer - riferimenti a Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Attentato in Francia - lettera-testamento a casa del killer : "L'ho fatto per l'Isis". Morto il gendarme eroe : Dopo i solenni omaggi del mondo politico e istituzionale, si moltiplicano sulla rete i messaggi di condoglianze e solidarietà con l'hashtag #Tousgendarmes, "Siamo tutto Gendarmi". 24 marzo 2018 ...

Attentato Francia - morto gendarme eroe. Macron : “Rispetto e ammirazione”. Nel testamento del killer riferimenti all’Isis : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

Salah Abdeslam - chi è/ Chiesta sua liberazione dal killer di Trebes : terrorista della strage parigina nel 2015 : Salah Abdeslam: chi è il terrorista che nel novembre 2015 realizzò le stragi a Parigi. Arrestato a Bruxelles si trova in un carcere in Francia: le sue parole a processo.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Francia - attentato Isis in supermercato Trebes/ Ultime notizie morti e feriti : “un ostaggio ancora col killer” : Francia, terrorista in supermercato a Trebes uccide due ostaggi, Ultime notizie: l’Isis rivendica l'attentato. Il terrorista dell'Isis prima aveva sparato a dei poliziotti di Carcassonne.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Terzigno - lite tra la D’Urso e la sorella del killer in diretta. È successo durante il collegamento con Pomeriggio 5. Il botta e risposta è stato velenosissimo. Quello che si sono dette farà molto discutere : durante la trasmissione Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata sulla tragedia familiare di Terzigno, per farlo si è collegata in diretta con Annalisa Vitiello, la sorella di Pasquale che tiene subito a precisare la sua versione dei fatti: “Condanniamo Quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro. Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto”. Barbara chiede poi ...

Imma - la sorella del marito killer : "State marciando su una persona morta". Scoppia la polemica con Barbara D'Urso : Barbara D'Urso durante la trasmissione Pomeriggio 5 torna sulla tragedia familiare di Terzigno. Immacolata Villani è stata uccisa dal marito Pasquale Vitiello davanti alla scuola...

Glaucoma - il killer della vista un milione gli italiani a rischio : Il Glaucoma è stato definito dall'Organizzazione mondiale della sanità , Oms, una 'patologia sociale': questione di numeri importanti soprattutto " 55 milioni di Glaucomatosi nel mondo, di cui 1 ...

Anna Rosa - uccisa a 84 anni per errore a Bitonto : arrestati i sette presunti killer : La donna venne uccisa il 30 dicembre scorso in seguito a una sparatoria tra bande criminali rivali nel centro di Bitonto.Continua a leggere

Passante uccisa a Bitonto : arrestati i killer dell'84enne uccisa per errore in strada : Anna Rosa Tarantino fu uccisa in strada dai proiettivi sparati da due sicari che inseguivano un pregiudicato rivale. Gli arrestati appartengono ai clan Conte e...