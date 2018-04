Un chilo di marijuana in auto Giovane valtellinese in cella

Lecco : sorpreso con oltre un chilo di marijuana - arrestato : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 25 anni è stato arrestato in provincia di Lecco dopo essere stato sorpreso a nascondere oltre un chilogrammo di marijuana nella sua auto. I carabinieri di Merate lo hanno fermato nel corso di un controllo stradale lungo la strada statale 36. All'interno del ve

Isola - l'audio della Nasti incastra l'ex tronista : 'c'era un chilo di marijuana' : il programma di satira di Canale 5 Striscia la Notizia, mette a serio rischio l'Isola dei Famosi 2018, il reality show di Mediaset condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Stefano Martino. Infatti, i presentatori di Striscia Ficarra e Picone hanno rivelato che l'audio che Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno fatto ascoltare alla Marcuzzi, era di Chiara Nasti. Quest'ultima, che si è ritirata dal reality ...

In casa mezzo chilo di marijuana : prof in manette : Reggio Emilia, 15 feb. (AdnKronos) – In casa nascondeva mezzo chilo di marijuana, trovato dai carabinieri di Toano e dal nucleo operativo di Castelnovo Monti, nel Reggiano, in seguito a un’operazione antidroga mirata. Così, un professore di educazione fisica di 53 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. In possesso dell’uomo, insegnante in alcuni istituti secondari di scuola primaria nella ...