Un accordo per la legalità | siglato il protocollo d' intesa tra le Prefetture emiliano

Itway sigla accordo per vendita controllate che distribuiscono in Grecia e Turchia : Itway , società attiva nel settore dell' Information Technology , IT, ha raggiunto un accordo di esclusiva per vendere a Cognosec, quotata al Nasdaq, le società controllate al 100% che distribuiscono ...

Clima : Capi di stato chiedono alla Commissione Europea una chiara strategia climatica per trasformare l’accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Pollina : siglato accordo tra Comune e Urania per gestione Museo Maurolico Video : E' stato siglato l'accordo di collaborazione tra il Comune di #Pollina e l'associazione Urania per la gestione del Museo Maurolico. L'associazione, che gestisce il Planetario di Palermo di Villa Filippina, aprira' al pubblico domenica 8 aprile. Diverse saranno le attivita' dedicate agli adulti e ai bambini alla scoperta delle stelle e non solo. Dichiarazione del primo cittadino Magda Culotta Siamo felici di aver intrapreso questa collaborazione ...

Fs : per Italferr accordo con Consorzio G&S da 41 mln : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Italferr, società del gruppo Fs Italiane, è stata nominata Main Designer per il progetto di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria ‘Sarmiento’ a Buenos Aires, in Argentina. L’accordo siglato fra la società d’ingegneria del gruppo Fs Italiane e il Consorzio G&S, di un valore economico di circa 41 milioni di euro, prevede la realizzazione, da parte di ...

Fincantieri : accordo con Viking per due navi da 460 milioni di euro : Vard, controllata di Fincantieri, ha firmato una lettera di intenti per la progettazione e la costruzione di due navi da crociera speciali per Viking, più altre due in opzione.

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

Silvio Berlusconi al Quirinale per bloccare l'accordo Lega-M5S : 'Ora basta rincorrere i Cinquestelle'. Dalla Sardegna Silvio Berlusconi suona la carica. Alle decine di dirigenti di Forza Italia che l' hanno raggiunto telefonicamente per gli auguri di Pasqua, il ...

“Ecco l’accordo per il divorzio”. Brad-Angelina : boom! Tutti i dettagli di una separazione che ha lasciato a molti fan l’amaro in bocca. Mancava solo quell’ultimo dettaglio - ora è ufficiale : Un divorzio e la fine di un amore che ha tenuto tutto il mondo col fiato sospeso. Sembravano la coppia perfetta, eppure… Ora a due anni dall’addio, arriva il divorzio per Brad Pitt e Angelina Jolie. La coppia sembra aver trovato un accordo definitivo, difficile da raggiungere soprattutto per l’affidamento dei figli. Il motivo del contendere più dibattuto degli ultimi mesi, infatti, è stato proprio l’affido dei sei ...

Rolls-Royce Cullinan - accordo con il National Geographic per il lancio : La Rolls-Royce ha stretto un Accordo con National Geographic per diffondere le anticipazioni relative alla nuova Cullinan. La prima Suv nella storia del marchio inglese sarà protagonista del Final Challenge Tour, che dalle Highlands scozzesi toccherà l'Austria, il Middle East e gli Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi.Un tour mondiale con National Geografic. Una troupe di National Geographic, insieme al fotografo Cory ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - trovato l’accordo per la custodia dei figli : Dopo mesi di guerre iniziate in seguito all’annuncio del divorzio nell’estate 2016, Angelina Jolie e Brad Pitt starebbero arrivando a un accordo circa la custodia dei sei figli. Lo scrive The Sun, secondo cui finalmente i due attori sarebbero pronti a mettere da parte le discussioni del passato per il bene della prole. Una fonte vicina alla Jolie ha rivelato: “I termini del divorzio ora sono condivisi e sono in mano ai ...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica : Teleborsa, - Sogefi, società di componentistica del gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici ...

accordo con Sky : +6 - 2% in Borsa per Mediaset - ecco cosa cambia : A novità clamorosa nel mondo delle pay tv si aggiunge il successo in Borsa. Si tratta dell'Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua ...