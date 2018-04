Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita quota 57 - ecco le categorie : E' ad un bivio la riforma delle pensioni di Elsa Fornero, soprattutto per quanto concerne l'uscita con la pensione anticipata, in prospettiva di riforma, almeno secondo i programmi dei partiti usciti vincitori dalle elezioni politiche 2018. Le opzioni della quota 100 e della quota 41 per tutti sono quelle più gettonate, sia nei programmi politici che nelle richieste dei gruppi Facebook dei lavoratori prossimi alla pensione. Ma prima che possa ...

Ultime pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 e contributi - novità oggi 3/04 Video : Quali novita' potrebbero essere incluse nel Def in merito alle uscite con #pensione anticipata a #quota 100 o con quota 41 anni di contributi per tutti? I programmi di riforma dei pensionamenti di anzianita' potrebbero rappresentare l'elemento unificante della Lega con il M5S in vista delle risoluzioni parlamentari. Ma il M5S vorrebbe congelare per cinque anni gli adeguamenti dei requisiti della pensione anticipata e delle #Pensioni di vecchiaia ...

Ultime pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 e contributi - novità oggi 3/04 : Quali novità potrebbero essere incluse nel Def in merito alle uscite con pensione anticipata a quota 100 o con quota 41 anni di contributi per tutti? I programmi di riforma dei pensionamenti di anzianità potrebbero rappresentare l'elemento unificante della Lega con il M5S in vista delle risoluzioni parlamentari. Ma il M5S vorrebbe congelare per cinque anni gli adeguamenti dei requisiti della pensione anticipata e delle pensioni di vecchiaia alla ...

Pensione anticipata 2018 - Ultime novità quota 100 : uscita a 64 anni o con 41 - 6? Video : Quale uscita è possibile con la #Pensione anticipata della #quota 100 proposta dalla Lega e dal M5S per arrivare al superamento della riforma Fornero delle #Pensioni? Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore la quantificazione del costo a regime sarebbe di cinquanta miliardi di euro, mentre l'impatto annuo sulla spesa si aggirerebbe sui cinque miliardi per i prossimi dieci anni. I calcoli sono del sottosegretario al ministero del Lavoro del ...

Pensione anticipata 2018 - M5S e Lega : Ultime novità quota 100 - uscita a 64 anni? Video : M5S e Lega, partiti vincitori delle elezioni 2018, potrebbero trovare un punto di contatto sulla #Pensione anticipata a #quota 100 oppure con la quota 41 per tutti che, in realta', dovrebbe essere quota 41 e sei mesi, dando la possibilita' di uscita ai contribuenti senza tener conto dell'eta' anagrafica. Le ipotesi, tutte da verificare per le coperture economiche, dovrebbero prevedere, comunque, alcune alternative che rappresenterebbero dei ...

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita nati anni '50 - per chi? Video : Arrivano novita' sulle uscite 2018 riguardanti la #pensione anticipata a quota 56,7 con anticipo di dieci anni e a #quota 61,7 con anticipo di cinque rispetto ai requisiti richiesti per le #Pensioni di vecchiaia con la Rendita integrativa temporanea anticipata, ovvero la Rita. Il meccanismo di pensione anticipata consente l'uscita a quota 61 anni e sette mesi quota 62 dal 2019 a chi abbia almeno venti anni di contributi oppure l'uscita a quota ...

Ultime novità - pensione casalinghe/i : a chi spetta - requisiti - domanda Video : Le Ultime novita' sulle #Pensioni sono relative alla pensione casalinghe/casalinghi. Tali norme in questi giorni stanno facendo molto discutere viste le tante persone interessate. Vediamo chi può accedervi, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda. pensione casalinghe: di cosa si tratta? La pensione destinata alle casalinghe è una misura volta a tutti coloro, uomini e donne, che si occupano del lavoro in famiglia senza alcuna ...

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita a quota 57 o a 61 - chi e come? Video : Emergono novita' sulla possibilita' di uscita dal mondo del lavoro andando in #pensione anticipata tramite uno dei meccanismi introdotti per le #Pensioni dalla legge di Bilancio 2018 a quota 61,7 o, addirittura, a quota 56,7. E' consentito, infatti, a precise condizioni, di poter accedere alla pensione anticipata con svariati anni di anticipo rispetto ai paletti di uscita richiesti per la pensione [Video] di vecchiaia attraverso la Rendita ...

RIFORMA PENSIONI/ I casi di prepensionamento con isopensione (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. I casi di prepensionamento con isopensione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:47:00 GMT)

Ultime pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 o a 61 - le novità di oggi 25/3 Video : #pensione anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia a #quota 100, con quota 41 per tutti con meno paletti della pensione dei precoci o con uscita all'eta' di 61 anni: le richieste di abolizione dei requisiti della riforma delle #Pensioni di Elsa Fornero incontrano il muro del Presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ha dichiarato che abolire la riforma delle pensioni del 2011 costerebbe circa 90 miliardi di euro. L'Istituto di previdenza si ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini fa le prove da premier : “meno tasse - più assegni-pensione” (Ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 25 marzo. Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui temi previdenziali: Salvini fa le prove da premier(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita quota 63 - svolta opzione donna? Video : Proposte di #Pensioni anticipate a #quota 100, a quota 63 con l'anticipo pensionistico Ape social e dell'uscita a quota 41 per tutti, non solo per i precoci: a fare il punto della situazione su Il Messaggero è Marco Leonardi, Consigliere economico del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni che mette in guardia dal demolire la riforma delle pensioni di Elsa Fornero. Che vi sia una riforma delle pensioni è stato gia' stabilito a novembre scorso ...

Lazio - De Vrij : archiviato caso doping/ Ultime notizie - Procura Nado : niente sospensione per il difensore : Lazio, De Vrij: archiviato caso doping. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Sconti pensione anticipata 2018 : Ultime novità uscita quota 41 - precoci e donna Video : Potrebbero arrivare dal prossimo Governo le novita' di uscita con Sconti sulla #pensione anticipata rispetto agli attuali requisiti nelle formule delle pensioni per precoci, della quota 41 per tutti, del ritorno alla #quota 100, della proroga dell'opzione donna e degli sgravi di uscita per i lavori gravosi. E' questa l'analisi condotta da Il Messaggero sulle proposte di riforma delle #pensioni anticipate e delle possibilita' di uscita per ...