Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C : In Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato di Serie ...

Data Ufficiale del matrimonio di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory : CBS annuncia i finali di stagione delle sue serie : Il matrimonio di Sheldon ed Amy in The Big Bang Theory hanno finalmente una Data ufficiale. Sono ormai settimane che i fan stanno vedendo i loro amati protagonisti organizzare il matrimonio del secolo e se, in un primo momento, Sheldon sembrava pronto a fare tutto da sé relegando la sua fidanzata ad un ruolo marginale, alla fine ha deciso di fare il contrario, o quasi. I due hanno disquisito sulla scogliera da scegliere, su menù e invitati ma ...

Serie C Gubbio - Ufficiale : esonerato Pagliari : Gubbio - Dino Pagliari non è più l'allenatore del Gubbio , club che milita nel girone B di Serie C . Fatele il pareggio interno contro il Renate. " L'As Gubbio comunica l'interruzione del rapporto di ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di storia - Ufficiale il gemellaggio tra le due tifoserie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Ufficiale - Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : I club hanno eletto all'unanimità il presidente di Banca Imi, banca del gruppo Sanpaolo L'articolo Ufficiale, Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Inter-Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso Ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie C Livorno - Ufficiale : Sottil ritira le dimissioni e allena : Livorno - Cambio di programma in casa Livorno : Andrea Sottil ha ritirato le dimissioni e quindi torna ufficialmente a guidare la sua squadra, in piena corsa per il salto dalla Serie C alle Serie B. "...

Una serie di sfortunati eventi : Trailer Ufficiale e poster della stagione 2 : Con queste parole Netflix presenta il Trailer ufficiale e la locandina promozionale della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi , disponibile in streaming dal 30 marzo. Un po' più lungo ...

Lost in Space : Trailer Ufficiale e poster della nuova serie tv Netflix : Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra, in epoche passate, presenti e future, il prossimo 13 aprile il servizio di video in streaming si avventurerà nelle profondità dello ...

Serie C Livorno - Ufficiale : dimissioni per Sottil : Livorno - Andrea Sottil si è dimesso dall'incarico di allenatore del Livorno . L'addio è diventato ufficiale in giornata. Sulla decisione ha pesato la flessione della sua squadra che non vince da ...

Serie B Pescara - Ufficiale : Zeman esonerato : Pescara - Il 2-0 arrivato sul campo del Cittadella ha sancito la fine dell'avventura di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara . Il tecnico è stato ufficialmente esonerato oggi, con una nota della ...

Davide Astori. Ufficiale : annullate tutte le gare di Serie A : E’ Ufficiale. La Serie A non scenderà in campo a seguito della morte di Davide Astori. Udinese-Fiorentina, in programma oggi, non

Serie A : Ufficiale - rinviate Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : La terribile notizia della morte di Davide Astori che ha scosso il mondo del calcio ha portato la Lega Serie A a rinviare le partite tra Udinese e Fiorentina, prevista per le 15 di oggi, e Genoa-Cagliari, delle 12.30. A breve si attendono aggiornamenti anche sulle ...

Serie B - Ufficiale : rinviata Pro Vercelli-Perugia : Serie B, ufficiale: rinviata Pro Vercelli-Perugia – “In seguito alla forte nevicata di questa mattina la partita Pro Vercelli-@ACPerugiaCalcio è rinviata a data da destinarsi. Si attende solo l’ufficialità degli organi competenti#PrvPer #ProVercelli”. Questo il comunicato dal profilo Twitter della Pro Vercelli, non si disputerà quindi la gara di campionato valida per 29^ giornata del campionato di Serie B, adesso da decidere la ...