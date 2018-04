U& ;D - Giordano Mazzocchi : dopo Nilufar il video frecciatina alla redazione : Il trono classico di Uomini e Donne sta facendo discutere proprio tutti. Chi per Sara Affi Fella, chi per i due tronisti uomini e chi, invece, si ritrova a commentare vicende e post sui social in merito al trono della giovanissima ex corteggiatrice, Nilufar Addati. La ragazza, dopo aver fallito nel suo tentativo di frequentazione con l'ex tronista Mattia Marciano, ha deciso di concedersi una seconda possibilità per tornare a casa accompagnata da ...

U&D - Stefano in compagnia di un'amica di Nilufar? Giordano attacca? Il gesto Video : Il trono di #nilufar addati ex corteggiatrice di Mattia Marcino continua a fare emergere ulteriori dubbi in merito alla conoscenza tra la stessa tronista e uno dei suoi ex corteggiatori: Stefano Guglielmini. Come ben sappiamo, i due sono stati attaccati svariate volte: per quale motivo? Nilufar e Guglielmini si conoscevano superficialmente gia' in precedenza e questo rapporto ha sempre suscitato molti dubbi tra gli altri corteggiatori della ...