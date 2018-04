Ucciso nel Milanese a dicembre | arrestato un vicino di casa | “Puliva l’auto con l’acqua

Entra e spara nel capannone : «Mi hai rovinato». Il killer ha Ucciso due imprenditori - poi si è suicidato : Orrore stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è Entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro, per poi uccidere...

Suicida il pregiudicato che ha Ucciso due persone nel Bresciano : Milano, 4 apr. , askanews, Si è Suicidato nel parcheggio di un supermercato di Azzano Mella , Brescia, dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri che lo avevano intercettato, il 62enne pregiudicato ...

Entra e spara nel capannone : «Mi hai rovinato». Il killer ha Ucciso due imprenditori - poi si è suicidato : Orrore stamattina nel bresciano: un uomo è arrivato in auto, è sceso, è Entrato in un capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro, per poi uccidere...

Si è Ucciso il killer che ha seminato il terrore nella provincia di Brescia : Si è ucciso il killer che ha seminato il terrore nella provincia di Brescia. Cosimo Balsamo, 62 anni si è sparato nel parcheggio di un supermercato dopo aver ucciso i suoi complici nella banda che negli anni 2000 rapinava i Tir nel Nord Italia. - Questa mattina Balsamo entra nello stabilimento della S.G.A. di Flero, un'azienda che commercia veicoli industriali, e chiesde di parlare con ...

Suicida il pregiudicato che ha Ucciso due persone nel Bresciano : Milano, 4 apr. , askanews, - Si è Suicidato nel parcheggio di un supermercato di Azzano Mella , Brescia, dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri che lo avevano intercettato, il 62enne pregiudicato ...

Milano - Ucciso a coltellate dal vicino : stava lavando la macchina nel box del garage condominiale : Utilizzava l'acqua condominiale per lavare la macchina nel box, ogni tanto si faceva anche mezza doccia in garage perché era maniaco della pulizia, gesti che al suo vicino di casa non sarebbero mai ...

"Mi hai rovinato" e gli spara : uomo Ucciso in un'azienda nel Bresciano : Un uomo è stato ucciso nel capannone dell’azienda Sga di Flero, nel Bresciano. Omicidio alla Sga di Flero, nel Bresciano In base alle prime informazioni, stamane l'uomo è stato trovato...

Trovato morto nel box di casa a Solaro : «È stato Ucciso dal vicino di casa» - VIDEO : VIDEO - Sarebbe un vicino di casa, 59 anni, muratore, l'assassino di un 54enne di Solaro Trovato morto a causa di una ferita da taglio, nel garage della sua casa, il 23 dicembre scorso. I Carabinieri ...

Agrigento - Ucciso per strada nella sua auto : era stato condannato all’ergastolo per omicidio : Un uomo di 61 anni è stato ucciso oggi in una strada di Licata, nell'agrigentino, all'interno della sua auto con alcuni colpi di pistola. La vittima era stata condannata all'ergastolo per omicidio, ma era libera per decorrenza dei termini cautelari.Continua a leggere

TRIESTE - ANZIANO Ucciso IN CASA : LA MOGLIE CONFESSA/ Ultime notizie - Fulvio Visintin accoltellato nel salotto : TRIESTE, morto ANZIANO 73enne accoltellato nel salotto di CASA: arrestata la MOGLIE che ha CONFESSAto il delitto il giorno di Pasqua. Movente, arma del delitto e lite per futili motivi(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:33:00 GMT)

Pensionato Ucciso nel Catanzarese - fermato un 64enne : Per l'omicidio di Antonio Ranieri, Pensionato 79enne ucciso nel Catanzarese, i carabinieri hanno fermato un 64enne incensurato, Mario Riccelli. L'uomo avrebbe ucciso Ranieri perché irritato dalle continue richieste, da parte della vittima, del pagamento del canone di locazione di un immobile che l'omicida aveva preso in affitto. Il corpo del 79enne, freddato con tre colpi di pistola alla testa, era stato trovato venerdì a Montauro.

Sindone : l'uomo avvolto nel telo è stato torturato e Ucciso : Mentre la tradizione vuole che sia stato il corpo di Gesù di Nazareth in persona ad essere posto nel lenzuolo, la scienza ha datato i resti intorno al periodo medievale . Il più famoso studio ...

Broker pavese Ucciso in Messico : due colpi alla testa - il corpo nel sacco : La vittima è Alberto Villani, 37 anni. A fianco del corpo è stato ritrovato un cartello in spagnolo con la scritta: «Questo mi è successo per essere un ladro». La compagna aveva denunciato la scomparsa il 20 marzo

"Ominidi che avete Ucciso Pamela - preparatevi a marcire nelle nostre galere" : Le nostre forze di Polizia , se vogliono, sono tra le migliori al mondo, per cui dico, agli ominidi sottosviluppati che hanno barbaramente ucciso mia nipote Pamela: potete cambiare la vostra ridicola ...