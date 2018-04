Ucciso con due fendenti alla gola a dicembre | arrestato un vicino di casa

Ucciso nel Milanese a dicembre - arrestato un vicino di casa : "Puliva l'auto con l'acqua condominiale" :

Omicidio a Flero - Ucciso un imprenditore.Il killer fugge e fredda un secondo uomo. Poi si suicida | La mappa : secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio si è tolto la vita dopo essere stato intercettato

L’omicida è Cosimo Balsamo - pregiudicato. Si è Ucciso dopo un conflitto a fuoco La diretta : Sparatoria nei locali di una società che si occupa di compravendita di veicoli: un uomo sarebbe entrato nella sede dell’azienda e avrebbe sparato sui lavoratori, uccidendone uno e ferendo gravemente anche un 75enne

Milano - Ucciso a coltellate dal vicino : stava lavando la macchina nel box del garage condominiale : Utilizzava l'acqua condominiale per lavare la macchina nel box, ogni tanto si faceva anche mezza doccia in garage perché era maniaco della pulizia, gesti che al suo vicino di casa non sarebbero mai ...

Campobello di Mazara; cane Ucciso con fucile : I vigili urbani e un veterinario dell'Asp di Trapani sono intervenuti a Campobello di Mazara dopo la segnalazione di un cane ucciso con un fucile.

Cane Ucciso a Gattinara : sui social la rabbia contro chi ha sparato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cane ucciso a Gattinara: sui ...

Agrigento - uomo Ucciso a colpi di pistola : era stato condannato all’ergastolo : Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattro colpi di pistola. È stato ucciso così Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. ...

Trieste - 70enne Ucciso con una coltellata : fermata la moglie : Roma, 2 apr. , askanews, Settantenne ucciso a Trieste con una coltellata al petto: fermata la moglie. La donna ha confessato, dicendo di aver strappato il coltello dalle mani dell'uomo, durante un ...