Uccisa a coltellate | confessa il compagno

Sarzana. Roberta Felici Uccisa a coltellate dal compagno romeno : Femminicidio choc a Sarzana dove una donna di 52 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di un litigio.

Omicidio Siracusa - Laura Uccisa con 16 coltellate al petto. Convalidato il fermo del compagno : Laura Petrolito, mamma 20enne trovata cadavere in un pozzo artesiano nelle campagne di Canicattini Terme, in provincia di Siracusa, è stata uccisa con 16 coltellate al petto e all'addome. Lo rivelano i risultati dell'autopsia. E mentre il paese siciliano si prepara ai funerali, in programma giovedì 22 marzo, il gip ha convalido il fermo del suo compagno, Paolo Cugno.Continua a leggere

Uccisa con 16 coltellate : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Laura Petrolito è stata Uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l’autopsia sulla ragazza di 20 anni, madre di due bimbi, eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Siracusa. La giovane dopo l’accoltellamento, in varie parti del corpo, è stata gettata in un pozzo artesiano a Canicattini Bagni (Siracusa). LA MAMMA: NON L’HO ABBANDONATA – “Dovete sapere ...

Siracusa : autopsia su corpo giovane mamma - Uccisa da sedici coltellate : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, madre di due bimbi piccoli, è stata uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Siracusa. La donna dopo l’accoltellamento, in varie parti del corpo, è stata poi gettata in un pozzo artesiano. L'articolo Siracusa: autopsia su corpo giovane mamma, uccisa da sedici coltellate sembra ...

Siracusa - 20enne Uccisa a coltellate : il compagno confessa l'omicidio : Il giovane è crollato dopo essere stato interrogato per ore dal sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini

