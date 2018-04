Uccide due imprenditori e scappa | chi è il killer in fuga nel Bresciano

Uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

Napoli - ubriaco e drogato a tutta velocità travolge e Uccide due persone : Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano , Napoli, . Due ragazzi a bordo di una Punto alle tre dimattina sono stati travolti e uccisi da una potente auto guidata da un ucraino ubriaco e drogato. ...

Francia - terrorista in supermercato Uccide due ostaggi/ Ultime notizie : l’Isis rivendica l'attentato : Francia, terrorista in supermercato uccide due ostaggi, Ultime notizie: l’Isis rivendica l'attentato. Il terrorista ha ucciso due ostaggi in un supermercato di Trebes in Francia(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Torino - spara alla moglie e si Uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : due colpi esplosi - nessun biglietto : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Passa col rosso e Uccide due bimbi sulle strisce : era stata multata già 4 volte ai semafori : Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce: era stata multata già 4 volte ai semafori La donna, già multata più volte per eccesso di velocità e non rispetto dei semafori, ha travolto un intero gruppo di pedoni, uccidendo due bimbi di 1 e 4 ani e ferendo le loro mamme.Continua a leggere La […] L'articolo Passa col rosso e uccide due bimbi sulle strisce: era stata multata già 4 volte ai semafori proviene da NewsGo.

Latina - i verbali : 'Antonietta aggredita per un sms'. Ma per l'Arma lui era idoneo. 'Papà è troppo geloso'. Uccide le due figlie : dal nostro inviato CISTERNA È la cronaca di una tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e...