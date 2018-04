“Tutti morti” Strage di giovani sulla strada Il bilancio dello schianto è di quatto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ancora sangue sulle strade italiane. E a perdere la vita sono di nuovo deissimi. Il pesantissimoparla di quattro persone, di età compresa tra i 28 ed i 33 anni, morte in un incidentele avvenuto in Basilicata, lungo lastatale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera. Unatristemente nota nella zona, diventata nota negli anni come “della morte”, per colpa dei tanti incidenti che si sono verificati e delle vite che si sono spezzate. Non sono chiare le cause del sinistro,dinamica stanno cercando di fare luce gli inquirenti. Le notizie son ancora frammentarie, l’unica cosa sicura oltre al tragicoè che nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la poliziale. Intorno alle ore 1.30, una Fiat Punto guidata da un ...