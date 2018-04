Turista cinese rapinata | Carabinieri arrestano 5 nomadi

romadailynews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma – Accerchiano e derubano. In manette 5 donneRoma – Idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un gruppo di donne, di età compresa tra i 17 e i 37 anni. L’accusa che ha portato i militari all’ammanettamento è quella di rapina impropria in concorso. Le 5, tutte domiciliate nel campodi via Pontina, hanno immobilizzato la vittima per rapinarla di una pochette, contenente documenti e denaro. Ieri mattina la 37enne, con ben 28 condanne alle spalle per furto. Rapina. False attestazioni a Pubblico Ufficiale e evasione, e la 28enne, con 12 condanne per eventi dello stesso tipo, hanno preso di mira unadi 71 anni. La vittima stava transitando da sola dalle parti di via Cavour. Le due hanno dato il segnale alle complici che hanno circondato la malcapitata e sono passate ...